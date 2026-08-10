アヤックスはルーニー・バルドジの獲得を断念せざるを得なくなった。FCバルセロナのスウェーデン人ウインガーは、ミカ・ゴッツの退団の可能性に備える理想的な候補だったが、前十字じん帯を断裂した。

複数の海外メディアがそう報じている。月曜日のトレーニングで事態は完全に悪化し、20歳のアタッカーは涙を流しながら練習場を後にしたという。報道によれば、離脱期間は6〜7カ月に及ぶ見込みだ。

何よりバルドジ本人にとって痛手だが、バルセロナからの獲得を望んでいたアヤックスにとっても打撃となる。「より多くの出場時間を得るため、ちょうど期限付き移籍に向かおうとしていたバルドジにとって恐ろしいニュースだ」と、ファブリツィオ・ロマーノも伝えている。

アヤックスのテクニカルディレクター、ジョルディ・クライフの関心は、今後ノア・ラングに完全に向かう可能性がある。ナポリのウイングアタッカーは退団が認められており、すでにアヤックス首脳陣との最初の話し合いも行ったとされる。ラング自身はアムステルダム復帰を望んでいるようだ。

その加入を実現させるには、まずゴッツを売却しなければならない。ベルギー人のゴッツ本人はパリ・サンジェルマン移籍を望んでいるが、いまだ適切な金額のオファーは届いていない。そのため、クライフは強硬姿勢を崩していない。

なお、ゴッツの退団はラングだけに道を開くわけではない。アヤックスは新たに2人のアタッカー獲得に動くことになると、ミチェル・サンチェス監督がPECズヴォレに2-0で勝利した試合後の記者会見で認めていた。

スペイン人指揮官は「ミカが去るなら、背後への飛び出しができる選手が2人必要になる。スティーブン（ベルフハイス＝編集部注）は、最終ラインの背後を取るタイプの選手ではない。ミカがいなくなるなら、その特長を持つ選手を2人補強しなければならない」と語った。