大惨事への転機…ワールドカップ出場を目指すアフリカのスター選手を脅かす不名誉な告発

2026年W杯に出場するアフリカ代表のスター選手は、ベスト32進出を決めた直後、不祥事の容疑で一転して悪夢を見た。

カーボベルデ代表主将のライアン・メンデス選手がニュージーランドで性的暴行の疑いで司法調査を受けている。

ポルトガル紙『アポラ』は、ブラジルサイト「グローボ」の報道を引用し、被害者はニュージーランド在住のブラジル人女性で、事件は3月の合宿中に起きたと伝えた。 同紙によると、事件は3月27日にオークランドの代表団宿泊先ホテルで起きた。ニュージーランド就労ビザを持つこの女性は、FIFA主催の親善試合2試合を含むイベントで代表団の通訳兼運営サポートを務めていた。 1試合はチリ代表、もう1試合はニュージーランド代表との対戦で、彼女は業務上同じホテルに滞在していた。

申立人はチリ戦後に代表団の部屋へ招かれたが、通訳業務ではなく祝賀会だと分かり自室へ戻ったという。

やがてドアをノックする音がしたため仕事だと思いドアを開けると、メンデスが部屋に入り、暴行を加え、首を絞めようとした。彼女が抵抗すると殴り、噛みつき、さらに性的暴行に及んだとされている。

被害者は打撲傷の写真を撮影し、性的暴行被害者専門クリニックを受診。医療報告書には胸・首・唇・頭皮・性器周辺に多数の紫色のあざがあると記載された。

ニュージーランド警察は「グローボ」の取材に捜査を認めたが、プライバシー保護法により関係者の氏名は公表しなかった。情報筋によると、告訴は4月10日に行われた。

メンデス氏とカーボベルデサッカー連盟は現時点でコメントを発表していない。

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