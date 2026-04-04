大惨事の後…意外な人物がイタリア代表監督の座に近づく

ワールドカップ本大会出場を逃したという大きな衝撃を受け、イタリアサッカー界は複雑な過渡期を迎えている。この危機は、サッカー連盟内部で一連の抜本的な変革の扉を開くことになった。

ガブリエレ・グラヴェーナ会長の辞任が確定し、組織全体が全面的な再編の段階に入った。その最優先課題は、ジェンナーロ・ガットゥーゾの後任となる常任監督の任命を待つ間、代表チームの暫定監督を選出するという危機である。

6月22日にローマで行われる会長選挙を前に、2試合の親善試合が迫る中、連盟は深刻なジレンマに直面している。公式な代表監督不在にもかかわらず、暫定的に代表を率いる監督を任命しなければならない一方で、できるだけ早期に常任監督を選出するための準備も進めなければならないからだ。

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「スポルト・メディアセット」の報道によると、この暫定任務を担う最有力候補は、U-21代表の現監督であるシルヴィオ・バルディーニ氏だ。彼は、このデリケートな局面を最小限の混乱で乗り切るための現実的な解決策と見なされている。

この動きは、2018年のシナリオを想起させる。当時、ジャンピエロ・ヴィントゥーラ監督率いるイタリア代表はワールドカップ予選で敗退し、ルイジ・ディ・ビアジオがアルゼンチンとイングランドとの親善試合2試合を暫定的に指揮した。 その後、ロベルト・マンチーニが常任監督に就任し、代表チームに比較的安定を取り戻した経緯がある。

そして今日、8年の時を経て、歴史は繰り返されるかのようです。今後のイタリアサッカー再建の最も重要な転換点となる、迫り来る大統領選挙の結果を待ちつつ、バルディーニ氏に同じ任務が委ねられる可能性が高まっています。

今後数週間で代表チームの新たな構想の輪郭が明らかになる見込みだ。6月22日の選挙結果に基づき、次の段階の方向性が決定される。この選挙結果には、すべての重大な決定が左右され、とりわけ「アズーリ」を世界舞台における本来の地位へと導き戻すことのできる常任監督の選出が最優先事項となる。

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