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国際マッチウィーク中、アトレティコ・マドリードに不安なニュースが届いた。同クラブのディフェンダーであるマルク・プビルが、ネーションズリーグのグループステージ最終節で行われたスペイン代表対イングランド代表の一戦で、チームメートであるゴールキーパーのウナイ・シモンと接触した後に足首を痛め、途中交代を余儀なくされたためだ。

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ブポルは試合を続けることができなかった。衝突の影響でピッチに倒れ込み、明らかに痛みを示しながら医療スタッフの対応を求めた。その後、監督のルイス・デ・ラ・フエンテは前半20分に彼を交代させることを決断し、代わりにトッテナムのディフェンダー、ペドロ・ポロを投入した。

ウナイ・シモンとの衝突がブポルの出場を終わらせる

負傷はコーナーキックからのボールへの対応を試みた際に起こった。ウナイ・シモンがボールをクリアしようと飛び出したが、ブポルの上に倒れ込み、ブポルは足首に受けた衝撃の影響でピッチに倒れたままとなった。

アトレティコ・マドリードのディフェンダーは治療を受けた後もプレー続行を試みたが、痛みがそれを許さず、デ・ラ・フエンテは試合開始前には想定していなかった早い段階での交代を余儀なくされ、ペドロ・ポロに出場機会を与えることとなった。

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選手の退場には不安が伴ったものの、介助を必要とせず自らの足でピッチを後にしたことは比較的安心できる兆候に見えた。特にベンチへ向かう際に激しい痛みの様子を見せなかった点がそうだが、だからといって負傷の性質が確定したわけではなく、欠場期間を要する筋肉系あるいは関節系の問題を負った可能性を排除するものでもない。

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アトレティコ・マドリードは負傷の程度を見極めるため、精密検査の結果を待っている。クラブ間の競技再開が近づき、チームがバルセロナとの重要な一戦を控えている状況の中、選手は試合続行のリスクを冒さないことを選んだ。

バルセロナとの一戦

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ブポルの状態はアトレティコ・マドリード内で特別な注目を集めている。12月2日水曜日、スポティファイ・カンプ・ノウで行われるバルセロナとの注目の一戦を前にしてのことだ。これはリーガ・エスパニョーラ第23節の延期試合であり、両チームがスペイン・スーパーカップへの出場を控えていたため、この日程に設定されることが決まった。

この試合はマドリードのチームにとって重要な時期に巡ってくる。チームは今後の期間に国内およびヨーロッパの一連の対戦を戦う前に戦力を整える必要があり、そのことがブポルの状況をディエゴ・シメオネ率いるコーチングスタッフの関心事にしている。

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デ・ラ・フエンテはイングランド戦で右サイドバックのポジションにブポルを起用していたが、負傷のため早い段階で交代させることを余儀なくされた。今後の試合への出場の可否は、この先数時間の間に行われる医学的評価の結果にかかっている。

このスペイン人ディフェンダーの欠場期間の見込みは現時点でまだ明らかになっておらず、負傷がバルセロナ戦への準備に影響するかどうかも定まっていない。ウナイ・シモンとの衝突の後に負った損傷の程度を見極める検査を待っている状況だ。