共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドの元DFアシュリー・ヤングは、古巣がアントニオ・コンテを監督に任命すれば、完全な失敗に終わる可能性があると警告した。成績不振が続き、マイケル・キャリックへの重圧が高まる中、イタリア人指揮官のオールド・トラッフォードでの監督就任が盛んに取り沙汰されている。

広告

オールド・トラッフォードで高まる重圧

ユナイテッドの監督の座を巡る臆測が強まっている。キャリックは職を守るために闘っており、成績不振が続く中、解任寸前だと報じられている。

ユナイテッドは最近、チャンピオンズリーグでコモに1-4で敗れる屈辱を味わい、その直後にはプレミアリーグでボーンマスにホームで0-3と敗れた。主力選手たちがクラブの最近の意思決定を公然と批判し、危機はさらに深まっている。

監督の座が空く可能性がある中、コンテが有力候補として浮上した。しかし、ユナイテッドの元サイドバックであるヤングは、イタリア人指揮官をマンチェスターに迎えることは、現在のチームにとって破滅的な過ちになりかねないと考えている。

ヤング、惨事の可能性を警告

ヤングは2020-21シーズンにインテルでコンテの下、セリエA優勝を経験しており、その指導法を熟知している。それでも、このイングランド人は、厳格な指揮官がユナイテッドの選手たちには全く合わないと感じている。『Overlap Daily』で、ヤングはかつての指揮官について率直に語った。

広告 広告

「インテルで彼の下でプレーした。ちなみに、彼はクレイジーだ。本当にクレイジーだ」と説明した。「マンチェスター・ユナイテッドの走行データについては、いろいろと言われている。選手たちが走ろうとしないままアントニオ・コンテが来たら、大惨事になると思う」

Related Topics

次の試合 CHE プレミアリーグ 08:30 MUN 視聴する

過酷な練習と長時間に及ぶ映像ミーティング

コンテは要求の厳しさとタッチライン際での振る舞いで知られ、ヤングはディエゴ・シメオネに直接なぞらえた。イタリア人指揮官は、身体的に厳しい高強度の練習に加え、徹底した戦術の振り返りを求める。ヤングによると、結果が思い通りにならなかったとき、チームは試合後に過酷な分析を受けたという。

「彼はいろいろなことをしていた。練習は11対11が多く、時には少し退屈だった」とヤングは振り返った。「ミーティングは長かった。長いというのは、こういうことだ。試合に負けたらミーティングに入って、彼は文字どおりあらゆる場面で映像を止める。3時間か4時間、そこにいることもあった。『さあ、もういいだろう。本気でやろうよ』という感じだった。

広告

「彼が一つの場所に長くとどまらない理由の一つは、そこにあると思う。精神的に試そうとする相手は選手だけではなく、経営陣やオーナーもそうだからだ。周囲は彼にうんざりして、『もう去るべき時だ』と思うようになるのだと思う」

ユナイテッドの監督候補を巡る争い

コンテは引き続き有力候補の一人だが、ユナイテッドの首脳陣が動向を注視している監督は彼だけではない。キャリックが解任された場合の後任候補として、ほかにも複数の著名な指揮官の名前が挙がっている。

広告

クラブは次の一手を検討する中、エディ・ハウ、ユリアン・ナーゲルスマン、ウナイ・エメリ、ファビアン・ヒュルツェラーも候補として視野に入れていると報じられている。現時点ではキャリックが指揮を執っているが、重圧は確実に高まっている。クラブ首脳陣は今後数日で、残りのシーズンを左右しかねない重要な決断を迫られる。