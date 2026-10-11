ホーネス氏は長期にわたる代表ウィークを念頭にBildに対し、「ブンデスリーガ開幕から4週間で、すでに2週間も中断するなんて“惨事”だ。18人の選手が遠征に出ていた。リズムを失うのはごく当然のことだ」と語った。

バイエルンは土曜日、FCアウクスブルクと2-2（前半0-1）で引き分けるのがやっとで、順位表でボルシア・ドルトムントをかわす機会を逃した。ブンデスリーガは最近、ネーションズリーグのために、シーズン中としてはこれまでで最も長く中断していた。ただ、日程について責任を負うのは、ホーネス氏がそのことで槍玉に挙げたUEFAではなく、世界統括団体のFIFAだ。

それでもホーネス氏は「クラブは、ついに自分たちの立場を貫かなければならない。選手に給料を払っているのは我々であって、代表チームではない」とまくし立てた。UEFAが「ネーションズリーグのようなばかげた大会」を優先するのは、「今年最大のジョーク」だという。最終的にバイエルンは、この長いW杯の「最大の被害者」でもあるとし、大会の影響で準備に残された時間がわずかしかなかったとホーネス氏は強調した。

一方で、バイエルンの最高経営責任者ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは新たな日程を評価していた。9月にSkyで、「クラブフットボールにとってより良いものであり、すべての関係者にとって正しい道だ」と語っている。