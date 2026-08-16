フライブルクで戦力外となったGKのSGE移籍は、現時点ではまだごく初期段階にあるものの、今後数日以内にも具体化する可能性がある。

これにより、フランクフルト首脳陣は公式戦初戦を目前にして明確な方針転換を進めることになる。スポーツ部門取締役のマルクス・クレーシェは夏のトレーニングキャンプ中、こう強調していた。『現時点で、この構図に何かを加えることはテーマになっていない』

その前提には、フランクフルトのゴールマウスを巡る数カ月にわたる議論があった。この問題はすでに前シーズンを通して続いていた。長年キャプテンと正守護神を務めたケヴィン・トラップの退団後、本来であればカウア・サントスがその後継者となるはずだった。

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カウア・サントスとミヒャエル・ツェッテラーは決定的な説得力を示せず

しかし、この若いブラジル人は深刻なパフォーマンスの波と負傷不安に苦しみ、クラブ内部では早い段階で懸念が生じていた。また、その前年夏にブレーメンから加入したミヒャエル・ツェッテラーも、与えられたチャンスを継続的に生かし、定位置を不動のものにすることはできなかった。

イングランドでの最終テストマッチでの敗戦が、ついに事態を決定的に動かした。カウア・サントスはブレントフォード戦でも再び低調な出来に終わり、その結果、ゴールに新たな経験豊富な戦力を補強する決断が固まった。

GK問題に加え、他のポジションでも陣容のテコ入れが求められている。守備陣と攻撃陣の両方に穴が見えている。攻撃では、アルノー・カリムエンドの再レンタルに引き続き期待が寄せられている。

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アイントラハト・フランクフルトをさらに去る可能性があるのは誰か？

同時に報道によれば、首脳陣は資金面での余地を生み出すため、放出面にも取り組んでいる。エリー・ワイはOGCニースへの再レンタルが近づいており、ファレス・シャイビにはクリスタル・パレスが関心を示している。ミシー・バチュアイはサウジアラビアのアル・シャバブへ向かう見込みだ。

エルイェス・スキリについても、近いうちの売却が見込まれている。さらに、控えGKツェッテラーにはイングランドで選択肢が浮上する可能性もある。