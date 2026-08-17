フライブルクで戦力外となったGKのSGE移籍は、現時点ではまだごく初期段階にあるものの、早ければ今後数日以内にも具体化する可能性がある。

これにより、フランクフルト首脳陣は公式戦初戦を目前にして、大きな方針転換を進めていることになる。夏のトレーニングキャンプ中には、スポーツ担当取締役のマルクス・クロシェが「現時点では、その構図に何か変更を加えることはテーマになっていない」と強調していた。

その前提には、フランクフルトの守護神の座をめぐる議論が何カ月にもわたって続き、前シーズン全体を通して引きずられていたことがある。長年キャプテン兼正GKを務めたケヴィン・トラップの退団後、本来であればカウア・サントスがその後継者となるはずだった。

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カウア・サントスとミヒャエル・ツェッテラーは決定的な印象を残せず

だが、この若きブラジル人は深刻なパフォーマンスの波と負傷不安に苦しみ、クラブ内部では早い段階から懸念が浮上していた。さらに、その前年夏にブレーメンから獲得したミヒャエル・ツェッテラーも、与えられたチャンスを継続的に生かし、定位置を確保するには至らなかった。

イングランドで行われた最終調整試合での敗戦が、最終的に事態を大きく動かした。カウア・サントスはブレントフォード戦でも再び精彩を欠き、それが新たな実力者をGKとして補強する決断を固めるきっかけとなった。

GK問題に加え、他のポジションでも陣容のテコ入れが求められている。守備陣と攻撃陣の両方に穴が見えている。前線では、アルノー・カリムエンドの再レンタル実現への期待が依然として残っている。

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フランクフルトをさらに去る可能性があるのはどの選手か？

同時に報道によれば、首脳陣は資金面での余地を生み出すため、放出面でも動いている。エリェ・ワヒはOGCニースへの再レンタルが目前に迫っており、ファレス・シャイビにはクリスタル・パレスが関心を示している。ミシー・バチュアイはサウジアラビアのアル・シャバブへ移る見通しだ。

エリエス・スヒリについても、近いうちの売却が見込まれている。さらに、控えGKツェッテラーにはイングランドで新たな選択肢が浮上する可能性もある。