フャン・デ・レフトがエクセルシオールを離れ、ホルシュタイン・キールへ移籍する見通しとなった。 Voetbal Internationalが報じている。22歳のウインガーは金曜夜のSCカンブール戦（0-4で勝利）で、ロッテルダムのクラブでのラストマッチをほぼ確実に戦ったとみられており、クラブには約200万ユーロが支払われる。

エクセルシオールとホルシュタイン・キールは、すでにデ・レフトの移籍について完全合意に達している。あとは選手本人が2.ブンデスリーガのクラブと個人合意に達し、その後メディカルチェックを無事に通過する必要がある。

ホルシュタイン・キールは以前からデ・レフトをリストアップしており、今回その関心を具体的な動きに移した。昨季の2.ブンデスリーガで12位だった同クラブは獲得に本腰を入れることを決め、移籍に協力する意思のあるエクセルシオールと合意にこぎ着けた。

エクセルシオールにとって、デ・レフトの退団は大きな財政的追い風となる。というのも、このサイドアタッカーは1年前にフィテッセからフリーで加入しており、素晴らしい1年を経てクラリンガーズに約200万ユーロをもたらすと報じられているからだ。

この金額により、デ・レフトはエクセルシオールのクラブ史上でも屈指の高額な放出移籍の一人となる。現在のロッテルダムでの契約は2027年半ばまで残っている。

デ・レフトはフィテッセから加入後、エクセルシオールでの最初のシーズンに好パフォーマンスを見せた。その成長はドイツでも見過ごされることはなく、ホルシュタイン・キールは本格的に獲得へ動くことを決断した。

金曜夜、デ・レフトはSCカンブールとのアウェーゲームでも先発出場していた。エクセルシオールはこの試合に0-4で快勝し、このアタッカーは85分にピッチを退いた。

個人交渉とメディカルチェックに問題がなければ、デ・レフトはドイツでキャリアを続けることになる。