移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、カタルーニャ勢はスカイブルーズに対し、6000万ユーロの新たなオファーを提示したという。

ただ、この増額オファーでマンチェスター・シティとの合意に至るかどうかは疑問視されている。報道によれば、イングランドの強豪クラブは、つい最近ロドリに対する5000万ユーロのオファーを拒否したとされており、このキープレーヤーに8000万ユーロを求めているという。ロマーノ氏によれば、両クラブが中間点で折り合い、7000万ユーロ＋ボーナスの移籍金で合意する可能性は十分にあるようだ。

スペイン紙Marcaは先日、スポーツディレクターのデコ（バルサ）とウーゴ・ビアナの会談が予定されており、合意の可能性について交渉すると報じていた。2027年までマンチェスターとの契約を残しているロドリは、一方でカタルーニャ・メディアによれば、すでにバルセロナ移籍を決断しており、ハンジ・フリック監督にもすでに了承を与えたとされている。

とはいえ、少し前まではレアル・マドリーとの契約に向かう流れを示す材料が数多くあった。同クラブは以前から、すでに30歳となった2024年バロンドール受賞者と結び付けられており、ルカ・モドリッチとトニ・クロースの退団後、中盤のセンターに残る課題をついに解消する狙いがあるとされている。

ロドリはレアル・マドリーを断った：フレンキー・デ・ヨングはバルサを去ることになるのか？

しかしロドリは、代理人パブロ・バルケーロ氏が先日明らかにしたように、すでにレアルを断っている。春には、アトレティコ・マドリーに在籍していた過去があってもレアル移籍は考えられると自ら公言していただけに、かなり意外な決断だ。「アトレティコでプレーしていたことは、レアルでプレーする妨げにはならない。その道を歩んだ選手はほかにもいる」と彼は語っていた。

ロドリが実際にバルサへ移籍すれば、フレンキー・デ・ヨングにも影響が及ぶ可能性がある。カタルーニャに拠点を置く新聞Sportは最近、このオランダ代表MFが中盤センターでの主役の座を、スペインの新たなワールドカップ王者に奪われる可能性があると推測していた。最悪の場合、フリックには彼の居場所がまったくなくなる可能性すらある。

デ・ヨングは前季、なおフリックの下で重要な戦力だったが、W杯からの帰還後はひざの問題に悩まされている。伝えられるところでは、保存療法では望ましい結果が得られていないという。最近の検査でも改善は見られなかったとされ、そのためバルサは手術を求めている。

しかしデ・ヨングはクラブの不満をよそに、以前に設定された約4週間の期限をとうに過ぎているにもかかわらず、依然として時間を引き延ばしているという。29歳の同選手は、この期間は自身の帰還後から数えられるべきだと主張し、その頑なな姿勢を正当化しているとされる。一方でバルサは、オランダ代表がワールドカップで敗退した時点からその期限が始まったとみなしている。