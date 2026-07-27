フランス紙L'Equipeによると、アル・ヒラルはこのコロンビア代表ウインガーを移籍市場における最優先ターゲットに位置づけているという。さらに同報道では、ディアス本人も移籍に否定的ではないとされている。

つい最近には、移籍市場の専門家サシャ・タヴォリエリ氏も、砂漠のクラブがディアスに関心を示していると報じていた。同クラブは、直近でオランダ代表のワールドカップ出場経験を持つクライセンシオ・サマーフィルを移籍金6000万ユーロでウェストハム・ユナイテッドから獲得した後も、さらに高額級の攻撃的選手の補強を望んでいるという。29歳のディアスには、年間約2500万ユーロという天文学的な手取り年俸が提示される可能性があるようだ。

また、ディアス獲得への動きは決して唐突なものではない。リチャード・ヒューズが主導して、ディアスの獲得に動いているとされるためだ。スコットランド人のヒューズは、現在も公式にはリヴァプールのスポーツディレクターを務めているが、アル・ヒラルへの移籍が近いとみられている。ただし、その時期は本来、現在の夏の移籍市場が閉じる9月初旬以降とされている。

ヒューズは、同アタッカーがミュンヘンへ移籍する1年前にアンフィールドで職務に就いており、その能力を熟知している。

ルイス・ディアス獲得へ、アル・ヒラルは7000万ユーロで交渉開始か

L'Equipeによると、アル・ヒラルは現在、ディアスに対する最初のオファー提示に向けて動いている。最初の提示額は少なくとも7000万ユーロになる見込みだという。

この金額では、バイエルンが簡単に首を縦に振る可能性は低いだろう。一方でタヴォリエリ氏は、アル・ヒラルが今夏の総移籍予算3億5000万ユーロのうち、1億2000万〜1億5000万ユーロをこの案件に充てる用意があると報じていた。

ただ、それでもアル・ヒラルの試みが実を結ぶかには大きな疑問が残る。ディアスにとっては、金銭面を別にすれば、キャリアの全盛期にありながら――チャンピオンズリーグという観点からも――砂漠へ去る理由は見当たらないからだ。しかもL'Equipeの報道でも、バイエルンは契約満了まで3年を残すディアス（2029年まで）を手放す意思がないと明確に伝えているとされている。

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ルイス・ディアスのFCバイエルン・ミュンヘン退団は完全に非現実的

ミュンヘンは2025年、ディアス獲得のためにリヴァプールへ7000万ユーロを支払った。献身的なプレースタイルによって、ディアスは今やファン、指揮官ヴァンサン・コンパニ、そしてクラブ上層部のお気に入りとなっている。さらに加入初年度には、公式戦51試合で26ゴール23アシストを記録した。

もし退団となれば、バイエルンは最終的にドゥブルで幕を閉じた昨季の柱を1人失うだけではない。それに見合う代役の確保にも動かねばならないが、このクラスの選手をそれより安く獲得できる可能性はほとんどないだろう。











