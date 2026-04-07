大型移籍の可能性について明確化：ロドリは来シーズン、どこでプレーするのか

ロドリの選手としての将来について、明確な見通しが立った。ファブリツィオ・ロマーノはYouTubeでの詳細なアップデートの中で、レアル・マドリードから強い関心を寄せられているマンチェスター・シティのキャプテンの将来について語っている。

ロマーノ氏によると、2027年半ばまで契約が残っている29歳のスペイン人選手に対し、すでに長い間、新たな契約案が用意されていたという。マンチェスター・シティは彼との契約延長を強く望んでおり、非常に有利なオファーを提示している。クラブ首脳陣は、最終的にロドリを説得して契約延長に合意させることができると確信している。

一方で、最終的な決定はまだ下されていない。ロドリ自身が決断を下さなければならないからだ。同選手は、競技面での将来、家族、そしてスペインへの復帰の可能性など、様々な要素を慎重に検討している。つまり、彼はキャリアにおいて重要な選択を迫られているのだ。

しかし、確かなのは、マンチェスター・シティが関心を持つクラブに対して示している姿勢だ。クラブ側は、この夏、ロドリを比較的低い移籍金で放出するつもりはない。たとえ彼が契約を更新しなかったとしても、クラブはその立場を崩さないだろう。 そのため、ロドリは来シーズンも、いずれにせよシティの青いユニフォームを着てプレーすることになるだろう。レアル・マドリードへの大型移籍は、いずれにせよあと1年は先のこととなる。

ロマーノ氏は、シティがロドリを例えば1000万～2000万ユーロで売却するよりも、もう1シーズン彼と共に戦うことを望んでいると強調している。マンチェスター・シティの姿勢は明確だ。契約延長か、契約満了まで残留か、のいずれかである。後者の場合、彼が移籍金なしで退団できるのは2027年の夏になる。

レアル・マドリード側にも確かに関心はあるが、そこにも明確な線引きがなされている。スペインの強豪クラブはロドリを魅力的な選択肢と見なしているものの、法外な金額を支払うつもりはない。移籍が検討されるのは、「妥当な」価格での獲得か、あるいは将来的にフリーで獲得できる場合に限られる。

両クラブのこうした姿勢から、今夏の移籍は極めてありそうもない。マンチェスター・シティは最高額を要求しているが、レアル・マドリードはそれを支払うつもりはない。そのため、今夏の移籍は事実上不可能だ。

以前、ロドリ自身はスペインへの復帰に前向きな姿勢を示していた。マンチェスター・シティのスター選手は、「世界最高のクラブからのオファーを断ることはできない」と考えている。