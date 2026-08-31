リヴァプールは、ヘンクに所属する若きベルギー人ゴールキーパー、ルカ・ブロヘマンスの獲得に向けて動き出す構えだ。移籍金は最大3500万ユーロに達する可能性があり、ジョルジ・ママルダシュヴィリとアリソン・ベッカーの将来が不透明な状況の中、ゴールキーパーというポジションの未来を確保するためのクラブの計画の一環となる。

ベルギーの移籍市場専門家サシャ・タヴォリエリによると、ヘンクは18歳で身長がおよそ2メートルに達するブロヘマンスの価値を約3500万ユーロと見積もっている。一方で、彼のリヴァプールへの移籍は、移籍市場の最終盤におけるママルダシュヴィリのイングランド勢との将来と直接結びついている。

ブロヘマンスはベルギーにおいて、ゴールキーパーというポジションで最も注目される新星の一人と見なされており、「新たなクルトワ」の称号を得たほどだ。これは、ヘンクでキャリアをスタートさせた後にヨーロッパサッカーの頂点へと道を切り開いた同国出身のレアル・マドリードのゴールキーパー、ティボ・クルトワになぞらえたものである。

皮肉なことに、リヴァプールはすでにママルダシュヴィリと契約しており、バレンシアから彼を獲得するために約3000万ユーロを支払ったが、チームに加入させる前に1シーズンのレンタルに出していた。これにより、このジョージア人ゴールキーパーはアンフィールドのゴールを守る将来の選択肢の一つとなっている。

それでも、ママルダシュヴィリの将来がブロヘマンスの移籍の行方を左右する可能性がある。情報によれば、リヴァプールはジョージア人が退団し次第、このベルギー人ゴールキーパーを獲得する一方、ママルダシュヴィリがチームに残留した場合、ブロヘマンスはもう1シーズン、ヘンクへレンタルされたままとなるという。

リヴァプールのこの動きは、ゴールキーパーのポジションを再編する枠組みの中にある。とりわけ、アリソンの契約が2027年6月に満了を迎えることが近づいており、来る10月に34歳になるこのブラジル人ゴールキーパーとの契約延長に対するクラブの立場が明確でないことが背景にある。

アリソンは2018年夏にローマから7200万ユーロで加入し、それ以来クラブ史上最も傑出したゴールキーパーの一人としての地位を確立することに成功した。しかし、リヴァプールはすでに、ママルダシュヴィリの存在によってであれ、ブロヘマンスのような新たな才能を通じてであれ、次の段階について検討を始めている。