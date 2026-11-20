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ブラヤン・グルダが今、大きな注目を集めている。ドイツ代表での最初の2試合で輝きを放ち、RBライプツィヒでも大きく成長した。それだけに、移籍には高額の費用がかかりそうだ。

『ビルト』によると、ライプツィヒが来年夏にグルダの売却に応じるのは「法外なオファー」が届いた場合に限られるという。同紙は、RBライプツィヒに売却を考えさせるには、獲得を望むクラブが1億ユーロに迫る金額を提示する必要があると報じた。

したがって、バイエルン・ミュンヘンにとっても、来夏のグルダ獲得は容易ではない。 ドイツ最多優勝を誇るバイエルンは関心を寄せているという 。『シュポルト・ビルト』が最近報じた。同誌によれば、バイエルンは現在のグルダの成長を注視しており、攻撃陣の幅広いポジションで起用できる点などを評価しているという。新たにドイツ代表入りしたグルダは、左右の攻撃的なサイドだけでなく、トップ下でも難なくプレーできる。

ライプツィヒのグルダ買取義務はいつ発動する？

『ビルト』によると、ライプツィヒにおけるグルダの契約状況は次の通りだ。現在はブライトン＆ホーヴ・アルビオンからの期限付き移籍だが、買取義務は早ければ2027年初めに発動する見込み。来年、グルダがブンデスリーガで少なくとも3試合に出場すれば発動し、早ければ1月中旬にも条件を満たす可能性がある。その場合、2026年2月初めにブライトンへ期限付き移籍料100万ユーロを支払っていたライプツィヒは、完全移籍で獲得するために移籍金2500万ユーロを支払わなければならない。

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その後、22歳のグルダとライプツィヒの契約は2031年まで続くため、同クラブは来夏の売却を迫られる状況にはない。また、契約解除条項も設けられていないという。

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グルダはドイツA代表での最初の2試合を通じて、さらに市場価値を高めた。 セルビア戦（3-1）で代表デビューを果たすと 、卓越したドリブラーは見事な単独突破から鮮やかなゴールを決めた。 月曜日のオランダ戦でも、5-0の大勝における際立った選手の一人となり 、2アシストに加えて自らも1ゴールを記録した。

Getty Images

ドイツ代表監督のユルゲン・クロップが以前からグルダを高く評価していることは、周知の事実だ。まだレッドブルのグローバルサッカー部門責任者だった今年初め、クロップは元マインツ所属のグルダがライプツィヒへ移籍する際に関わっていた。グルダのボールを扱う技術と、勝負を仕掛ける姿勢を絶賛するクロップだが、『ビルト』によると、RBライプツィヒが獲得した際には守備への意欲について疑問も抱いていたという。

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クロップ、グルダの守備も称賛

今やグルダは、その懸念を見事に払拭した。 オランダ戦での圧勝後、クロップはライプツィヒ所属のグルダによるボールを持たない場面での働きにも大いに満足していた 。ドイツ代表監督は『ARD』で、グルダと、同じく輝きを放った反対サイドのデリー・シェルハント（SCフライブルク）について、こう語った。「2人とも本当にサッカーがうまい。でも、今日の彼らがどれだけ働き、どれだけ働かなければならなかったか。すさまじいことだ。それが最終的にチームを形づくる。サッカーがうまい選手はほかにもいる。だが結局は、どれだけの情熱と献身を注ぎ込むかが重要なんだ」

一方、RBライプツィヒがグルダを比較的安く獲得できるのは、クロップお気に入りの選手がブライトンで継続的に結果を残せなかったためだ。イングランドのクラブは2024年、グルダ獲得に際してマインツ05に3150万ユーロもの移籍金を支払った。しかし、グルダは大きな期待に応えられず、途中出場にとどまることが多かった。

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そのためライプツィヒでは、昨シーズン後半戦にまず試合勘を取り戻す必要があったが、最近になって本格的に飛躍した。直近の公式戦8試合では2ゴール5アシストを記録している。RBライプツィヒのマルティン・デミチェリス監督は木曜日の記者会見で「彼のことをとてもうれしく思うが、選手を成長させることはクラブの目標なので、RBライプツィヒにとってはなおさらうれしい」と称賛した一方、グルダに釘も刺した。

ドイツ代表での活躍に沸く中、デミチェリス監督がグルダに忠告

「彼はこれからも地に足をつけていなければならない」とデミチェリス監督は強調し、こう続けた。「代表でプレーするのはいつだって素晴らしいことだ。だが、戻ってきてすぐにクラブで結果を出すことが重要であり、難しい。彼はすぐに次の一歩を踏み出さなければならない。その次の一歩が、我々の次の試合だ」

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グルダを擁するライプツィヒは土曜日、ウニオン・ベルリンとのアウェー戦に臨む。続く火曜日には、チャンピオンズリーグでRCランスとの重要なホームゲームが控えている。