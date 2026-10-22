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元マンチェスター・ユナイテッドのFWディミタール・ベルバトフが、水曜日に敵地コモで喫したチャンピオンズリーグでの屈辱的な大敗を受け、古巣を痛烈に批判した。イタリアの豪雨の中、セスク・ファブレガス率いるセリエAのコモがユナイテッドを圧倒する様子を見たブルガリア人解説者は、選手たちの取り組む姿勢に疑問を呈した。

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元ストライカー、イタリアでの屈辱的敗戦を非難

ベルバトフは、水曜日のチャンピオンズリーグでファブレガス率いるチームに4-1で粉砕された古巣のパフォーマンスを厳しく批判した。アトレティコ・マドリー戦で開始1分以内に失点してから、わずか8日。マンチェスター・ユナイテッドはニコ・パスに開始118秒でゴールを許した。これにより、欧州の主要大会で2試合連続して開始2分以内に失点した史上初のイングランドのクラブとなった。

勢いに乗るホームチームが守備の脆さを露呈させる

Getty Images

アルゼンチン人プレーメーカーのパスは2得点を挙げ、その間にタソス・ドゥヴィカスのゴールもお膳立てした。さらにハコボ・ラモンがヘディングで4点目を決めた。コモは、ユナイテッドが最後にチャンピオンズリーグを制した2008年にはセリエDでプレーしていたクラブだ。

アウェーチームがいかに圧倒されたかについて、ベルバトフは『TNT Sports』に厳しい評価を下した。「ひどい、ひどい夜だった。ユナイテッドにとってはひどい試合で、何も起こせなかった。コモはあらゆる面で上回っていた。ゴール、ボール奪取、ポゼッション、自信。コモにはすべてがあった」

ホームチームの開始早々の先制点と、パスに与えたスペースを分析し、こう続けた。「まるで相手が控えのチームと対戦しているようだった。最初のゴールを見てほしい。ボールを持ったときの自信、ボールを持てる時間があった」

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精彩を欠く戦いぶりが、さらなる疑問を呼ぶ

アマド・ディアロのクロスから途中出場のジョシュア・ザークツィーがアディショナルタイムに挙げた一矢がなければ、ユナイテッドはチャンピオンズリーグでの最大得点差の敗戦（1994年のバルセロナ戦での4-0の敗戦）、あるいは欧州大会でのクラブ史上最悪の敗戦（1964年のスポルティング戦での5-0）に並んでいた。ザークツィーは後半半ばに主将ブルーノ・フェルナンデスに代わって出場。その前には、INEOSによる移籍金総額1億1000万ポンドの補強選手、マテウス・クーニャとアンドレイ・サントスがハーフタイムに交代させられていた。

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ベルバトフはスコアそのものよりも、崩れ方に目を向けた。「時には負けたことではなく、どう負けたかが問題になる。今日はそこが問題だった。我々があの試合にどう負けたかだ。こんなパフォーマンスの後では、おそらくいつものように、［人々は］『この選手たちで最高の舞台を戦えるのか？ 監督は適任なのか？ このやり方でいいのか？』と問うだろう。もちろん、こんな試合の後では、もっと選手が必要だ、もっといい選手が必要だ、あれもこれも必要だと言う人が出てくる。こんなパフォーマンスを見て、何が言えるだろうか？」

この日の選手たちの取り組む姿勢にも疑問を呈し、ブルガリア人のベルバトフはこう締めくくった。「今日はピッチ上の全員が全力を尽くしているようには見えなかった。コモはただ楽しんでいるようだった。大人と子どもの対戦のように見えた」

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謝罪した監督の将来は不透明に

IMAGO

水曜日の厳しい結果により、今週末のボーンマスとの国内での一戦を前に、苦境に立つマイケル・キャリック監督への重圧は大きく増した。試合終了後、同監督は選手たちに目を向けることなく遠征してきたサポーターのもとへ歩み寄り、謝罪するように何度も両手を上げた。この光景は、2021年11月にワトフォードに4-1で敗れ、24時間後に解任されたオーレ・グンナー・スールシャールの反応と、すぐに比較された。