「大スキャンダル」…「バルジョゴン」カード廃止で衝撃展開

英国メディアの調査で、FIFAが米国人FWフォラリン・バロジョンの出場停止処分を解除した物議を醸す決定について、規律委員会の他の委員を交えずに幹部1人が単独で判断したことが判明した。

英紙『タイムズ』によると、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の退場処分を議論するため18人の委員が会合を開いたにもかかわらず、FIFA懲戒委員会のモハメド・アル・カマリー委員長が単独で、モナコ所属の同選手に出場停止解除を決定したという。

バログンはグループリーグのボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場したが、FIFAは約10日前に開催されたベスト16のベルギー戦への出場を許可した。この試合では開催国である米国が1対4で敗れたが、この決定は激しい批判を呼んだ。

さらに、ドナルド・トランプ米大統領が介入し、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に連絡して処分見直しを要求。バロジョンは25歳で、処罰不要と主張した。

トランプ氏は映像の再検証を要請したが、決定の即時撤回を求めたわけではないと否定した。この発言はサッカー界に広範な不満を呼び、FIFAは決定が「独立して」下されたと強調する声明を発表した。

この事実が明るみに出たことで、懲戒委員会の正当性への疑問が深まっている。委員会は懲戒規定第27条を根拠に処分取り消しを正当化したが、こうした対応は前例がない。

さらに数日後、FIFAはフランスサッカー連盟がパラグアイ戦でマイケル・オリシに提示されたイエローカードに対する異議申し立てを却下。規則適用における二重基準への疑念がさらに強まった。

この騒動は2026年大会の判定や運営の公正性を疑問視する声につながっており、決定過程や政治圧力の影響を調べる包括的な調査を求める声が強まっている。