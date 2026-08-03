バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックは、月曜のこの日、イングランドのセント・ジョージズ・パークでのキャンプ最終日に行われたチーム内の練習試合から、エジプト出身の若手FWハムザ・アブデルカリムをメンバーから外した。この突然の決定は、若きゴールゲッターのチームでの将来をめぐる疑問を巻き起こしている。

スペイン紙「ムンド・デポルティボ」によると、フリックはバルセロナと対戦するのに十分な選手数を揃えられなかったプレストン・ノース・エンドとの親善試合が中止となったことを受け、各20分の3ピリオド制によるチーム内練習試合を実施した。この模擬対戦に公式な体裁を持たせるため、プロの審判を招いて試合を裁かせた。

構想外のハムザ・アブデルカリム

注目を集めた突然の決定として、エジプト人FWハムザ・アブデルカリムは、前回の親善試合で2つの見事なゴールを決めて明らかに輝いていたにもかかわらず、この練習試合に出場しなかった。

フリックはハムザを練習試合のメンバーから外した理由を明かさず、広く疑問を呼んだ。

また、スペイン人SBのアレハンドロ・バルデも、コーチングスタッフから理由の説明がないまま練習試合に出場しなかった。

チームを分け、攻撃の選択肢を試すフリック

フリックは選手たちを均等な2チームに分けた。第1のチームは、ポーランド人GKシュチェスニー、チャビ・エスパルト、クリステンセン、ジェラール・マルティン、ジョフレ・トレンツ、カサド、マルク・ベルナル、オリオル・ジュリン、アディミ、イブリマ・トゥンカラ、アレックス・ゴンサレスで構成された。

一方、対戦相手のチームには、GKイケル・ロドリゲス、エクトル・フォルト、アラウホ、クルティス、ビスケル、ファリニャス、ジル・フェルナンデス、フェルミン、ロニー、トニ・フェルナンデス、ラフィーニャが加わった。

控えのベンチには、アーロン・ヤコブシュビリ、トミー・マルケス、オスカル・ジェスタウ、シェイン・クライファート、イブライム・ディアラ、そしてこの練習試合でバルセロナのトップチームに初めて姿を見せたジェシー・ベシオが待機していた。

フェルミンが先制、そしてフリックが最前線を試す

練習試合が始まると、フェルミンが序盤の攻撃の一つで自チームに先制点をもたらしたが、数分後にはチャビ・エスパルトが素早く相手チームに同点弾を決めた。

この模擬対戦で最も注目された出来事の一つが、ハムザ・アブデルカリム不在のなかでフリックが最前線のポジションを試したことだ。前回のバーミンガムとの親善試合には出場しなかったトニ・フェルナンデス、さらにはイブリマ・トゥンカラがこの前線のポジションを担うために起用され、ドイツ人指揮官は効果的な攻撃の選択肢を見出そうと試みた。

負傷しながらもスタンドに姿を見せたデ・ヨング

右膝の負傷で欠場しており、保存療法を継続するのか、それとも外科的処置が必要となるのかを判断するためのさらなる医学的検査を待っているオランダ人スターのフレンキー・デ・ヨングは、スタンドに姿を見せ、チームメートたちを見守っていた。

また、この練習試合には、スポーツディレクターのデコ、CEOのボヤン・クルキッチ、フットボールディレクターのアレハンドロ・エチェバリアも訪れ、公式シーズンの開幕を前に選手たちのパフォーマンスを間近で確認した。

ハムザの将来をめぐる疑問のなかでのバルセロナへの帰還

この非公式の親善試合の後、バルセロナはセント・ジョージズ・パークで数時間休息をとってから、バルセロナへ戻るために空港へ向かった。チームは月曜のこの日の午後早い時間に到着する予定となっている。

最も重要な問いは宙に浮いたままだ。ハムザ・アブデルカリムが明らかな輝きを見せていたにもかかわらず、練習試合のメンバーから外された理由は何なのか。そしてそれは、バルセロナでの彼の将来における新たな展開を示すものなのだろうか。