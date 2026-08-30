パレデスは、アルゼンチンでのボカ・ジュニアーズのリーグ戦後、FIFAの処分の重さに衝撃を受けた様子を見せ、この裁定について自身の見解を示した。

「大げさに思える。奇妙なのは、ガビが僕の胸に打撃を加えたにもかかわらず、出場停止が1試合だけだったことだ。でも、まあ、そういうものだ。今はこの制裁に対して不服申し立てをしなければならない」とこの代表選手は語り、さらにこう続けた。「こうしたことに詳しい人たちが、それを取り消せるかどうかを見ることになる。僕にとっては重すぎるし、軽減される可能性はあると思う」

パレデスは、スペインに延長戦の末0-1で敗れた決勝後、試合終了の笛直後に起きた激しい小競り合いの中心にいた。 まずエリック・ガルシアと衝突して相手を突き飛ばすと、チームメートを守るためにバルセロナの逸材ガビが駆け寄った。その後は入り乱れる乱闘騒ぎとなり、その中でパレデスはガビに対しても手を出した。

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W杯決勝後に騒動勃発：レアンドロ・パレデスの出場停止期間は？

ピッチ上でのエスカレートの後には、法的な余波が続いた。パレデスにはFIFA規律委員会から公式戦10試合の出場停止が科された。一方のガビは、わずか1試合の出場停止で済んだ。さらにアルゼンチンのDFナウエル・モリーナには、騒然とした終盤にロドリに対して挑発的な攻撃を加えたとして、7試合の出場停止処分が下された。

加えてFIFAは、アルゼンチンサッカー協会（AFA）に27万5000ユーロの罰金も科した。その理由は、大会期間中に複数の規則違反があったためだ。

チーム最大の失態は、イングランドに勝利した準決勝後に起きた。そこではリオネル・メッシ、クリスティアン・ロメロ、ジョバニ・ロ・チェルソ、リサンドロ・マルティネスといった主力選手たちが横断幕を広げ、そこにはフォークランド諸島に対するアルゼンチンの主権主張が改めて強調されていた。政治的に極めて敏感な内容であり、FIFA規定では厳しく禁じられている。

アルゼンチン、レアンドロ・パレデスを巡ってFIFAから特例措置を獲得

AFAは現在、今後の代表戦に向けた競技面でのダメージを可能な限り抑えようとしている。協会はすでにFIFAから特例措置を取り付けており、パレデスとモリーナは今後のAマッチの親善試合で出場停止を消化することが認められ、公式戦に限って欠場する必要はなくなった。

並行して、アルゼンチン側は法的な反撃にも乗り出している。協会は、FIFA控訴委員会への正式な異議申し立て、そして必要であれば国際スポーツ仲裁裁判所（CAS）への提訴に向けて、チューリヒから届く書面による裁定理由を待っている。