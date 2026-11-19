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この数週間、バイエルンはJJガブリエルの獲得を具体的に検討していた。しかし、獲得するのはおそらくレアル・マドリードだ。見えてきた彼の態度と疑わしい代理人陣営を考えれば、そこがよく似合う。論評。

ドイツ語辞典『ドゥーデン』で「災難を免れる」という表現を調べると、意味ははっきりしている。「深刻な不運や苦難、あるいは厄介な仕事を免れた」という意味だ。16歳の有望選手JJガブリエルをめぐるバイエルンの状況も、まさにそう捉えられる。

彼には大きな可能性があり、プレー面では期待を膨らませるものの、クラブにとって重荷や迷惑の種になりかねなかった。先ごろ ウリ・ヘーネスがレナート・カールについて述べた、議論の対象となった不適切な発言 を思い出してほしい。バイエルンの重鎮は「若い選手に必要な謙虚さ」がカールに欠けているとし、厳しく話し合うつもりだと語った。そんなヘーネスが、JJガブリエルとその周囲の人々をどう見ただろうか。

おそらくヘーネスは、彼とその周囲の振る舞いを少し調べれば、獲得の動きに自ら介入したはずだ。

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なぜマンチェスター・ユナイテッドはJJガブリエルに「衝撃」を受けたのか？

実際、ドイツの最多タイトル保持クラブであるバイエルンも、獲得競争に かなり強く動いたとされる 。ガブリエルはマンチェスター・ユナイテッドからの退団を強く望み、「ほぼ前例のない」動きで同クラブを「驚かせた」とされている。

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11歳から所属し、直近にはU-18で23試合23得点を記録したこの16歳は、 冬により大きなクラブへ移籍できるよう、所属登録の解除をクラブに求めた。 ここで話しているのは、フラムやラシン・サンタンデール、マインツ05ではなく、マンチェスター・ユナイテッドのことだ。たしかに近年、 大きく凋落したクラブ ではあるが、欧州サッカーの名門であることに変わりはない。

そして、彼はまだプロで一度も公式戦に出場していない16歳の選手だ。これだけでも、ヘーネスが彼の人格とバイエルンにふさわしいかどうかを疑問視するには十分だっただろう。

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ジョセフ・ジュニア・アンドレウ・ガブリエルという名前のこの選手の行動は、彼からうかがえる思い上がりの表れだと見ることもできる。今週、自身のインスタグラムで公開した、華々しい演出の退団動画もその一例で、一部では冷笑や嘲笑を招いた。そこには「次のガルナチョ」との声が上がり、「レアル・マドリードのベンチで汗をかくのを頑張って」と皮肉を込める人もいた。

バイエルンはJJガブリエルの疑わしい代理人とも交渉している

その少し前に投稿された、彼の新たな代理人事務所による不快なインスタグラム動画にも、同様のコメントがあった。この事務所はバイエルンとも無縁ではない。昨夏の移籍市場最終日、バイエルンはEPIC Sportsと、その風変わりな創設者で代表のアリ・バラトと交渉し、ニコラス・ジャクソンの高額な期限付き移籍を土壇場で決めている。

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その後には、奇妙なプレスリリースが出された 。バラトがこの移籍について、自らを大いに称賛する内容だった。もし自分にもう一つ肩があれば、それも自ら褒めただろう。見出しは「アリ・バラトが試合を変えた」。バイエルンが自らはおそらく公表しなかったであろう、ジャクソンの移籍に関する詳細まで書かれていた。

EPICは、 ノア・アトゥボルが数カ月前、対立の末に公然と関係を断った事務所でもある。 バラトとその部下たち、とりわけマルチェッロ・ブリルマンと名指しされた人物は、移籍の見通しを示してアトゥボルをフライブルクからの退団へと向かわせたが、適切な移籍先を具体的に見つけていなかった。フライブルクで1年間、スタンドで試合を見る生活が見え始めたところで、アトゥボルは我慢ならなくなった。自ら動き、フライブルクと契約延長を取り決め、フライブルクはアイントラハト・フランクフルトと、買い取り義務が付く期限付き移籍で合意した。

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レアル・マドリードは16歳の有望選手にとって安住の場ではない

こうした疑わしい事務所が、今後はガブリエルの野心的な目標を支えることになる。EPICは数日前、16歳の彼との契約を「歴史は待たない。偉大さも同じだ。類まれな才能。無限の可能性！」という言葉とともに発表した。両者はぴったり合っているようだ。

その「無限の可能性」が、レアル・マドリードのトップチームでどこまで実現するかは分からない。16歳のガブリエルは、マルティン・エーデガーやレイニエル、あるいは「オランダのグティ」と呼ばれたミンク・ペーテルス、サミュエル・エトーに、先に話を聞いてみるべきかもしれない。

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疑わしい代理人陣営、あまりに強い（しかも健全とは言い難い）自信、 法外な金銭的要求 （7桁の年俸と高額な契約金）、そして移籍に伴う複雑な事情（ キプロスのパスポートの件 ）。バイエルンにとって、彼はまさに移籍市場における赤信号だ。幸い、その赤いものをバイエルンは見送りそうだ。

一方で、派手で気まぐれな人物が時に集うレアルには、一見したところ彼がよく似合う。彼には幸運を祈るしかない。