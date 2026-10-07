インタビュー第1部では主に自身のバイエルンについて語っていたが、今回はザウアーがドイツの育成全般へと視線を向ける。

ザウアーさん、ユルゲン・クロップ新代表監督も名を連ねた特別編成の専門家グループの一員として、あなたは「ブンデスリーガ・タレント・シリーズ」の構築に関わりました。今夏から、参加クラブの育成年代チームは秋と春の2つの分離されたハーフシーズンで、それぞれ3試合から6試合を戦っています（バイエルンは2027年初めに参加）。この結果にどの程度満足していますか？

ヨッヘン・ザウアー：これまでのあらゆる経験を踏まえると、専門家グループの中でも当初は、育成年代の選手たちの出場時間を増やすための大会を、あらゆる議論、決定、準備、実行を含めて10カ月以内に立ち上げられるとは考えていませんでした。ここ数年の経験では、さまざまな枠組みの中で多くの施策が非常に長く議論されても、具体的な結果や決定に至らないことが大半でした。地域リーグ改革がその一例です。そういう意味で、実行面には非常に満足しています。基本的なアイデアについても、現時点では満足しています。それが実際に機能するかどうかは、今後分かることでしょう。

その考え方について、少し詳しく教えてください。

ザウアー：議論の出発点の一つは、育成年代とプロの間の移行領域に改善の余地があると見ていたことです。この移行は、私にとって育成全体の中でも決定的である一方、最も難しい領域の一つでもあり、ドイツではここに最大の改善余地があると考えています。U15/U16までの育成では、私たちは他の主要国に劣っていません。しかし、どこかの段階で後れを取り、その差が生じるのは育成年代とプロの間の移行領域だという点で、私たちの見解は一致していました。U17、U19、U23には、とりわけ出場時間や高いレベルでの実戦経験が少なすぎる選手たちがいることが分かりました。同時に、プレー時間は上達するための決定的な要素だと私たちは考えています。そうして追加の大会を創設するというアイデアが生まれました。この大会が「タレント・シリーズ」と呼ばれるのは、特定の年齢カテゴリーに限定されていないからです。16歳から21歳までの選手が出場できます。

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クロップは当初、イングランドにあるような独自のU21リーグを支持していました。

ザウアー：彼はリバプール時代に、イングランドの育成システムにおけるこの大会で良い経験をしていました。そして当時レッドブルの責任者だった立場としては、U23チームを持たないクラブ、あるいはU23チームがレギオナルリーガより下にあるクラブにとっての良い解決策にも目を向ける必要がありました。ただ、専門家グループの中では、このテーマをあらゆる視点から照らし出そうとしました。全58の育成センターがある以上、当然ながら出発条件はさまざまです。ですが、とりわけ他の主要リーグの進め方に関するインプットは、グループにとって非常に重要でした。

クロップとの協働はどう感じましたか？

ザウアー：素晴らしかったです。そもそも専門家グループ自体がそうでした。さまざまな方向性を持つ人々が集まりました。イングランドでの経験を持つ指導者としてのクロップ。シュトゥットガルトの育成センター出身で、その後多くのビッグクラブでプレーし、UEFAも知っていてヨーロッパ的な視点を持つサミ・ケディラ。DFL理事のマルク・レンツ、DFBのアンドレアス・レッティヒCEO、そしてブンデスリーガで豊富な経験を持つマルクス・クレーシェとアンドレアス・ボルネマンです。 DFBで育成を担当し、現在は伝統あるクラブ、1.FCニュルンベルクのCEOを務めるヨティ・チャツィアレクシウもいました。この専門家グループが今後も、ドイツのサッカー育成・教育システムの発展に役立つ刺激を与え続けてくれることを願っています。

才能の流出はDFBチームにとっての問題

例えば？

ザウアー：まだ掘り下げられるテーマはたくさんあります。ドイツ生まれでありながら、ユルゲン・クロップが代表に招集できない選手は多くいます。バイエルンだけを見ても、ケナン・ユルドゥズ、ジャン・ウズンはトルコ。ヨシプ・スタニシッチはクロアチア。パウル・ヴァナーはオーストリア。マリク・ティルマンはアメリカです。そして、これ以外にもドイツ全土に選手がいます。この点でも今や各国協会の競争があり、私たちはそれに早急に向き合わなければなりません。さまざまな国協会から個々の選手に対してどれほど多くの代表招集が届いているか、私たちはすぐ近くで見ています。ミュンヘン生まれのエルブリン・オスマニは現在、コソボのA代表にいます。

ドイツでは何が変わらなければいけませんか？

ザウアー：先ほど話した移行領域に、多くの課題があると思います。クラブにとっても協会にとっても、すべての才能、そして58のすべての育成センターを常に把握し、才能を疑いなく見極めるのは簡単ではありません。しかしその一方で、ここには改善のチャンスも多くあります。

ドイツサッカーにとって、長期的に他にどんな助けになることがあり得ますか？

ザウアー：ドイツの育成センターにおけるインフラと中身のある取り組みは、私の見方では良好で、多くの他のサッカー国と少なくとも同水準にあります。ただ、育成した選手たちに男子カテゴリーへ進む機会も与えなければなりません。レギオナルリーガからブンデスリーガまでのクラブは、若い選手を起用することにもっと大胆である必要があります。そうして初めて、こうした選手たちはより良くなり、代表の選択肢になり得るのです。そして、リーグシステムについても確かに考えなければなりません。「タレント・シリーズ」は、その助けになり得る小さな構成要素の一つです。しかし、現在のレギオナルリーガや3部リーグを巡る議論は、不満があること、あるいは改善の余地が見られていることを示しています。私の考えでは、現時点で最適な大会ピラミッドにはなっていません。

ヨッヘン・ザウアーが語るバイエルンのリザーブチームと新米監督ダンテ

バイエルンのセカンドチームは2021年からレギオナルリーガ・バイエルンでプレーしています。その役割をどう見ていますか？

ザウアー：タレントたちが初めて大人のサッカーに触れるための、不可欠な役割です。今の時代、こうした経験は早い段階で積まなければなりません。だからこそ、私たちはU23をほとんどU19のようなチームにしました。フィリップ・パビッチ、カッシアーノ・キアラ、あるいはバスティアン・アッソモにとって、今はまさに正しい成長段階です。

新たな指揮官ダンテをどう見ていますか？ 新シーズンのスタートはやや波に乗り切れませんでした。

ザウアー：彼はトッププレーヤーでしたし、非常に大きな存在感を持っています。そして、いつかチャンピオンズリーグでプレーするために選手として何が必要かも分かっています。もちろん、向上心の強い元プロですから、結果が伴わなければ不満を抱くのは当然です。それはかつてのマルティン・デミチェリスも同じでした。ただ、選手たちはまず男子サッカーに適応しなければなりません。これはまったく普通の成長過程です。ここ数試合は、私たちが良い道を進んでいることを示しています。

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キャンパスを指導者育成の場としても、どのように見ていますか？

ザウアー：すでにFCバイエルンを知り、このクラブで指導者として最初の一歩を踏み出す監督は、自動的にクラブとの一体感を持っています。セバスティアン・ヘーネス、ミロスラフ・クローゼ、マルティン・デミチェリスのキャリアを私はうれしく思っていますし、育成年代では指導者が非常にうまく成長できると考えています。ここにはプロサッカーのプレッシャーがなく、監督たちはより落ち着いた環境でミスをしながら、絶えず改善していくことができます。もしかしたら、いつか誰かがFCバイエルン・ミュンヘンに戻ってくるかもしれません。ちなみに、私たちはRed&Goldと国際的なパートナーネットワークも、才能ある指導者たちにとっての成長機会であり次のステップだと見ています。

ここ数週間、バイエルンがマンチェスター・ユナイテッドの移籍希望を持つ16歳の逸材JJガブリエルに関心を示しているとのうわさがありました。こうした移籍を、原則論としてどのように考えますか？

ザウアー：それほど才能のある少年がクラブを変えたがり、国際的なトップクラブがすべて関心を示しているとなれば、トップレベルで非常に大きな競争が生まれますし、経済的な側面も関わってきます。そういう意味で、それはキャンパスではなくプロ部門のテーマです。