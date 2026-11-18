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元ドイツ代表のシュテファン・エッフェンベルクは、ユルゲン・クロップ監督の下でドイツ代表が急速に成長したことに驚きを示した。

「まだ6試合しか戦っておらず、メンバーの起用や変更を数多く試しているにもかかわらず、すでにクロップの色がこれほどはっきり見て取れるとは、信じがたい」と、58歳のエッフェンベルクはt-onlineのコラムに記した。セルビアでの3-1の勝利とオランダ戦での5-0の勝利を受け、「ドイツ代表は、ベオグラードとベルリンでのわずか180分間で、大きな飛躍を遂げた」と付け加えた。

一方でエッフェンベルクは、「期待が早まって再び膨らむこと」に「強く」警鐘を鳴らした。チームは「今、私たち皆が希望を持てるような良い道を歩んでいるように見える」が、クロップ自身も強調したように、時間を与える必要があるという。「もしドイツが3月のネーションズリーグ準々決勝で、世界王者スペインのような強豪に敗れたとしても、すぐにまた公然とたたかれるようなことがあってはならない」

年内最後の2試合で勝利したものの、エッフェンベルクにとって現時点では結果は二の次だ。より重要なのは「代表チームが見せている、この新たな姿」だという。それによってファンは「敗戦やつまずき、うまくいかない試合」も許せるようになるとし、「献身、懸命さ、情熱があるからだ。走る意欲、戦う姿勢、プレーする喜び。これこそ私たちファンや専門家が見たいものだ。こうした姿は長い間見られなかった」と述べた。

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ローター・マテウスによれば、チームの復調は好循環も生んでいる。「選手たちは今、1986年から1990年にかけてフランツ・ベッケンバウアーの下でプレーした私たちと同じくらい、代表チームに喜んで参加していると思う。国内に広がる雰囲気を感じ、自分たちもその一部だと分かっているからだ」と、代表最多出場記録を持つマテウスはRTL/Skyのコラムに記した。