国際テニス・インテグリティ・エージェンシー（ITIA）が水曜日に発表した。31歳のオーストラリア人選手は、6月に行われたマジョルカでのATP大会期間中、コカインの代謝物であるベンゾイルエクゴニンに陽性反応を示したという。世界アンチ・ドーピング機関（WADA）公認の検査機関が7月17日にこの結果を確認したと、ITIAは伝えている。

キリオスはインスタグラムで「全面的に責任を負う」と記し、「私はとてつもない過ちを犯した。ファン、家族、スポンサー、そして私の近くにいるすべての人に申し訳なく思っている。何よりも、私を追いかけてくれている子どもたちに申し訳ない」とつづった。

元ウィンブルドン・ファイナリストは8月4日から暫定的に資格停止となっており、規定によればこの措置に対して不服を申し立てることができる。だが、これまでその権利は行使していない。コカインはWADAの禁止リストに含まれており、競技会中の使用は認められていない。一方で、競技会外での摂取については、乱用された物質に対してより軽い制裁が適用される。

奔放なキャラクターで知られるこのプロ選手は、ここ数年をけがに苦しみながら過ごしており、今季のATPツアーではまだ4試合しか戦っていない。マジョルカでは1回戦で敗退していた。年末年始の直前には、世界ランキング1位のアリーナ・サバレンカとの「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」で話題を呼び、ドバイで行われたその対戦では2セットで勝利した。