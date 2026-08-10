レアル・マドリーは月曜日、ブンデスリーガのRBライプツィヒから獲得した攻撃的選手が、今後は背番号25を着けてプレーすると発表した。

これにより、ディオマンデは著名な名前の後継者となる。ロドリゴ、エドゥアルド・カマヴィンガ、そしてビニシウス・ジュニオールもかつてレアルで25番を着用していたが、マドリーでの在籍期間の中で別の番号を選ぶことになった。ロドリゴは現在11番、カマヴィンガは6番、そしてビニ・ジュニオールはブランコスでクリスティアーノ・ロナウドがかつて背負った象徴的な7番を着けている。

スペインでは、1番から25番までをプロ選手が着用しなければならないという義務的なルールがあり、このうち1番と13番はGK用とされている。3人目のプロGKがいる場合、その選手は通常25番を着ける。ただ、現在のマドリーのスカッドにはティボー・クルトワとアンドリー・ルニンの2人しかGKがいない。

そのため、レアルで25番を着けた“白い巨人”の守護神が何人かいるのも不思議ではない。例えば、レアルでの初年度のクルトワ、クラブのレジェンドであるイケル・カシージャス、そしてドイツ人のボド・イルクナーがそうだ。

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ヤン・ディオマンデがレアル・マドリーと2033年まで契約

マドリーは先週木曜日、紆余曲折を経てディオマンデの移籍を最終的にまとめていた。コートジボワール人の同選手はスペインの首都で2033年まで有効の契約にサインし、その見返りとして1億2500万ユーロの移籍金がライプツィヒに支払われる。ボーナス支払いを含めれば、その総額は最大1億4000万ユーロまで膨らむ可能性がある。

基本移籍金だけでも、ディオマンデはフロリアン・ヴィルツ（2025年にレバークーゼンからリバプールへ1億2500万ユーロ）と並び、ブンデスリーガ史上3番目に高額な放出となった。これを上回るのは、ジュード・ベリンガム（2023年にドルトムントからレアル・マドリーへ1億2700万ユーロ）とウスマン・デンベレ（2017年にドルトムントからバルセロナへ1億4800万ユーロ）だけだ。

入団会見で19歳の同選手は、マドリー移籍によって自身にとって「子どもの頃からの夢」がかなったと強調し、次のように語った。「契約期間中であったにもかかわらず、この移籍を実現させてくれたRBライプツィヒの責任者の方々には、なおさら感謝しています」