大きな賭け…フサム・ハサン監督、ベルギー戦予想スタメンでこの選手に期待

2026年ワールドカップ・グループ7の初戦、月曜夜に行われるエジプト対ベルギー戦のキックオフ直前、ファラオズ監督フサム・ハサンは 負傷明けで所属のニースでまだ出場していないモハメド・アブド・アル・ムナームをセンターバックの先発起用すると決めた。ベルギーの強力攻撃陣に対抗するため、3バックを軸にした守備的な布陣を採用する。

MBCエジプトの番組「アル・クーラ・マ・ファイーク」によると、ハサン監督は直近の練習で3センターバックを採用する守備陣形を決定。負傷明けでニースでの実戦経験がないにもかかわらず、アブド・ムナームに守備陣の指揮を任せる。

復帰後公式戦出場のないアブド・ムナエムを起用するのは、ファラオズにとって最大のサプライズだ。ハサン監督の采配は、彼の準備と重圧に耐える力を信じる賭けである。

予想される布陣は、GKにムスタファ・シュービール、CBにモハメド・アブド・ムナエム、ヤセル・イブラヒム、ハムディ・ファティ、右SBにモハメド・ハニ、左SBにアフメド・フトーフ。

中盤はマルワン・アッティアとムハンマド・ラシーン、前線はモハメド・サラー、オマル・マルムシュ、マフムード・ハサン・トリジエが務める。