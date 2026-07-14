大きな衝撃：セネガル代表のチームドクターが適切な資格を持っていなかった：「実は彼は……」

セネガルサッカー協会は公式声明で、代表チームのチームドクターが実際には産婦人科医だったと発表した。アデラマーン・フェディオレ氏の経歴は選手団に大きな動揺をもたらした。

アブドゥライ・ファル会長は記者会見で謝罪し、フェディオレ氏が産婦人科医であることを認め、チーム内に動揺が広がったと説明した。





チームに「本物の」理学療法士がいないため、選手たちは自身のコンディションを心配していた。「健康は何よりも大切なので、選手たちを安心させる必要があった」とファル会長は語り、大会中に新しい医師を探し始めていたという。

これに対しセネガルスポーツ医学協会は、同協会会長の主張を明確に否定。フェディオレ氏は首都ダカールのシェイク・アンタ・ディオプ大学でスポーツ医学とスポーツ生物学の学位を正規に取得しており、今回の話は事実無根だと説明した。

さらにフェディオレ氏は3大会連続で代表チームドクターを務め、選手団から苦情は一度もなかったという。 この騒動は、大会中に起きた不可解な出来事の一つに過ぎない。

ベルギーに2－3で敗退した後、代表チームは速やかにダカールへ帰国する予定だったが、翌日になっても米国に残っていた。アフリカ系メディアは、セネガルサッカー協会が航空券を予約していなかったと報じた。

代表チームはすでにシアトルの空港にいたが、ブルー・ジェット、デルタ、ユナイテッド航空のいずれも予約記録がなく、数時間待った末に選手とスタッフはホテルに戻った。