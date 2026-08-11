イタリアテニス連盟の主席医務官ジャンニ・ダニエリが、スペインのスター選手カルロス・アルカラスが負った負傷について、その性質に疑問を呈し、選手が精神的な落ち込みの局面にあり、それがコート上でのパフォーマンスに影響を及ぼしている可能性を示唆する発言をおこない、大きな議論を巻き起こした。

イタリア紙「ラ・レプブリカ」とのインタビューで、ダニエリはアルカラスの手首の負傷の性質について、スペイン側からの公式声明がないため現時点でも明らかになっていないと述べ、選手を取り巻く不透明な状況が、彼の精神状態や本来の実力を取り戻す能力についての憶測を呼ぶ扉を開いたとの見解を示した。

このイタリア人医務官はこう説明した。「スペインはこれまでアルカラスの手首の負傷の性質を明らかにしていない。今では、彼が精神的な弱さの時期を過ごしているという憶測が高まっている。彼はかつての実力を取り戻したいと望んでいるが、一種の抑うつ状態に苦しんでおり、それが自信を取り戻すことを妨げる悪循環になっている」

ダニエリは、アルカラスの状態についてさらに多くの疑問符を投げかける発言として、次のように付け加えた。「疑念が表面化し始めている」。そして、自国の選手ヤニク・シナーがスペインのスターほどの水準の選手と対戦できないことについて残念だと述べた。

この医務官の発言は、アルカラスの状況が不透明な状況に包まれているなかで飛び出したものだ。彼が抱えている負傷の詳細が明確に公表されていないことが、ダニエリに選手の身体面と精神面を結びつける見解を語らせることになったが、医学的な公式発表がないまま選手の精神状態について語ることの繊細さを考えると、この見立ては大きな議論を呼んだ。

一方でダニエリは、膝の痛みを理由に1000ポイントのマスターズ大会であるシンシナティ・マスターズを棄権したヤニク・シナーの状況についても語り、このイタリア人選手が棄権を決めたことは必ずしも深刻な負傷があることを意味しないと強調した。

ダニエリはこう語った。「テニス選手の関心は身体的な健康だけにとどまるものではない。世界ランキング1位の選手が、練習をして2試合をこなしてから帰宅するために1000ポイントのマスターズ大会に出場するわけではない」。そして、シナーの棄権はおそらく懸念を要する問題の兆候というよりは、予防的な措置だったとの見方を示した。

このイタリア人医務官は、全米オープンに向けたシナーの準備状況に関する懸念を軽視して話を締めくくり、こう述べた。「この件を大げさに捉えるべきではない。もっとも、彼を注意深く見守る必要はある。私は、彼が全米オープンで問題なくやれると考えている」

ダニエリは、シナーがウィンブルドンで経験したのと同様に、大会の序盤のラウンドでいくらかの困難に直面する可能性があると指摘したが、それは「計算されたリスク」の範囲内だとした。その一方で、アルカラスの状態は、とりわけ彼の負傷の性質や競技への復帰時期をめぐる不透明さが続くなか、最も議論を呼ぶものであり続けている。