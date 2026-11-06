フェイエノールトの19歳のDFタイメ・ウェッセルスが、大きな試練に直面している。今週、ロッテルダムのエラスムスMCで手術を受けた。自身のインスタグラムには病院のベッドから撮影した写真を投稿。膝がしっかりと包まれている様子が写っている。

ウェッセルスは写真に、意味深な言葉を添えた。「あとは上がるだけ」。DFに具体的に何が起き、なぜ手術が必要だったのかは、現時点で分かっていない。

ウェッセルスの不在は、今週初めからフェイエノールトで目立っていた。水曜日のインテルとのユースリーグの試合ではメンバーから外れ、トップチームがイタリア勢と対戦したチャンピオンズリーグの試合にも帯同しなかった。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督の試合メンバーには、代わってダニ・スローリーが入った。

その数日前の10月31日土曜日には、フォルトゥナ・シッタートとのリーグ戦（1-1）でベンチに入っていた。フェイエノールトはプライバシーに関する規則により、選手の負傷について詳細を明かさないため、ウェッセルスがどれほどの期間離脱するかは不明だ。膝の手術を受けたことから長期離脱の可能性も想定されているが、現時点で確認された情報はない。

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今季、成長において重要な一歩を踏み出していたウェッセルスにとって、今回の手術のタイミングは非常に不運だ。シーズン前の準備期間中、若いDFはフェイエノールトのトップチームで好印象を残し、そのプレーが評価されてファン・ブロンクホルスト監督のトップチームのメンバー入りを果たした。

ウェッセルスは今季のリーグ開幕戦で、トップチームでの公式戦デビューを果たした。スパルタ・ロッテルダムとのアウェー戦で、フック・ファン・ホラント出身のDFは試合終了約20分前に途中出場。その後まもなく、満了が近づいていたフェイエノールトとの契約を延長し、現在は2029年半ばまでデ・カイプでプレーする契約を結んでいる。

スパルタ戦でのデビュー後も、ウェッセルスはファン・ブロンクホルスト監督の試合メンバーにさらに10回入ったが、エールディビジでの2度目の出場は実現していない。指揮官は今のところ、守備の左サイドでミカ・マルモルかハビ・ロペスを優先している。そのため、ウェッセルスは主にフェイエノールトのユースチームでプレーしてきた。

今季のウェッセルスの公式戦出場は計5試合。フェイエノールトU-21で2試合、ユースリーグで2試合、エールディビジで途中出場が1試合となっている。