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バルセロナに大きな痛手となった。主力MFロドリが欧州の大会で筋肉を負傷したことが明らかになったためだ。スペイン代表のロドリは今週前半に途中交代を余儀なくされ、国内の重要な一戦を前にハンジ・フリック監督は起用選手の選択に頭を悩ませることになった。

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チャンピオンズリーグ敗退後、MFが離脱

バルセロナのメディカル部門は、ロドリがアトレティコ・マドリーとの次のリーグ戦を欠場することを確認した。マドリード生まれの30歳のMFは、火曜日にカンプ・ノウで行われ、バルセロナがウナイ・エメリ監督率いるアストン・ヴィラに3-0で快勝したチャンピオンズリーグの一戦で右脚に違和感を覚え、ハーフタイムに交代。水曜午前に検査を受けた。

バルセロナは公式のメディカルレポートで、症状の詳細を説明した。「トップチームのロドリゴ・エルナンデスは、昨日のアストン・ヴィラ戦で感じた筋肉の違和感を受け、検査を受けた。検査の結果、右脚の大腿二頭筋に軽度の損傷が確認された。次の日曜日に行われるアトレティコ・マドリー戦は欠場する。正確な復帰時期は負傷の経過を見て判断する」と、声明で明らかにした。

フリック監督の戦術構想に大きな打撃

フリック監督はスポティファイ・カンプ・ノウでの試合終了直後、すでに問題の可能性を示唆していた。ドイツ人指揮官は報道陣に対し、30歳のMFをハーフタイムに交代させた理由について「ロドリに少し違和感があったので交代させた」と説明した。

現在のシステムにおけるロドリの重要性を考えると、このタイミングでの負傷はバルセロナにとって特に痛い。8月下旬のアスレティック・クラブ戦でデビューして以来、スペイン人MFはほぼ常に先発メンバーに名を連ねてきた。

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ロドリは、フリック監督が好むダブルボランチでペドリと強力なコンビを築いてきた。試合のテンポを操り、ボールを奪い返す能力によって、チームに欠かせない存在となっている。

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離脱者が相次ぐバルセロナ

8月27日のアスレティック・ビルバオ戦でバルセロナデビューを果たして以来、元マンチェスター・シティのロドリはラ・リーガとチャンピオンズリーグで14試合に出場し、945分間プレー。そのうち11試合で先発し、新天地に適応する過程で欠場したのはエルチェ戦だけだった。30歳のMFは継続的な出場に加え、1ゴール1アシストを記録し、攻撃面でも存在感を示してバルセロナの中盤での支配力を高めている。

バルセロナではすでに複数の主力選手が負傷離脱しており、ロドリもそこに加わった。現在、ルーニー、アンドレアス・クリステンセン、ダニ・オルモ、エリック・ガルシア、ジュール・クンデ、シャビ・エスパルトがいずれも離脱している。

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ラ・リーガ首位争いの重要な一戦

バルセロナは現在、勝ち点30でラ・リーガ首位に立ち、勝ち点28で2位のアトレティコ・マドリーにわずか2ポイント差をつけている。両チームの次の直接対決は、優勝争いを左右する重要な一戦となる。一方、レアル・マドリーも勝ち点27で3位につけ、首位争いが激しさを増すなか、どちらかが勝ち点を落とす機会をうかがっている。