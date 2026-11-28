共有 GOALをGoogleでフォロー

アトレティコ・マドリーの主力選手の1人が、来週水曜日にスポティファイ・カンプ・ノウで行われる前倒し開催のラ・リーガ第23節、注目のバルセロナ戦を欠場することが確定した。

広告

今回の件について、『スポルト』紙は、マルク・プビルが土曜夜のエルチェ戦で5枚目のイエローカードを受けたため、出場停止によりバルセロナ戦を欠場すると報じた。

マルク・プビルは、アトレティコ・マドリーのエルチェ戦でダビド・ハンツコとともにセンターバックとして先発出場した。

チームが2点をリードしていたにもかかわらず、プビルは43分にイエローカードを受けた。これが同大会で5枚目の警告となり、スポティファイ・カンプ・ノウでバルセロナと対戦する厳しいアウェーゲームで、1試合の出場停止処分を受けることになった。

しかし、プビルが抱えた問題はイエローカードだけではなかった。マルティネス・バレロでのこの夜は、すでに悪い形で始まっていた。27分にマルティン・ネトへボールを献上し、1-2とする追撃弾を許してエルチェを試合に引き戻すとともに、アトレティコ・マドリーがアウェーで続けていた341分間無失点の記録にも終止符を打ってしまったのだ。

広告 広告

本拠地メトロポリターノ以外でアトレティコが最後に失点したのは、10月までさかのぼる。ルーカス・ボイエがGKヤン・オブラクの守るゴールを破った時だ。

Related Topics

これら2つのプレーはプビルのパフォーマンスに影を落としたが、とりわけイエローカードはエルチェ戦の枠を超えた影響をもたらすことになる。ディエゴ・シメオネ監督は、リーグ優勝争いにおいて極めて重要な一戦となるバルセロナとのアウェーゲームで、主力選手を欠くことになるのだ。プビルは、チームが痛い離脱者を抱えた際にも、すべてのラインのレベルを保つことを可能にしてくれる選手である。

クリスティアン・ロメロが不在の中、マルク・プビルはハンツコとともにセンターバックの主力となっている。

広告

シメオネは、ロメロが不在の場合にはプビルがセンターバックを務めなければならないことをよく理解している。プビルはマルティネス・バレロでも再びその役割を担った。

しかし、プビルの重要性は一部の選手が離脱した時に限ったものではない。ロメロが起用可能だった時も、プビルは右サイドバックにポジションを移しながら先発の座を守っていた。

広告

この形では、プビルの存在によってシメオネはマルコス・ジョレンテを中盤で起用できる。アルゼンチン人指揮官は、マドリード出身の同選手を中盤で活用してフィジカルの強さと運動量を加えつつ、サイドバックには並外れた身体能力を持つ選手を残すことができるのだ。

そのため、5枚目のイエローカードは最終ラインに穴を開けるだけでなく、バルセロナ戦におけるアトレティコ・マドリーの中盤の構成にも影響を及ぼす可能性がある。

広告

マルク・プビルは、カタルーニャのクラブとの前回対戦から出場停止の危機にあった。11月8日、88分にペドリへのファウルで4枚目のイエローカードを受けていたのだ。この試合はメトロポリターノで行われ、バルセロナが2-1で勝利している。

ブバ・サンガレのゴールでアトレティコ・マドリーが3-2とリードしていたにもかかわらず、シメオネはリスクを冒すことを望まず、同じく出場停止の危機にあったもう1人の選手、アレックス・バエナを56分に下げ、代わりにジョナサン・デイヴィッドを投入した。