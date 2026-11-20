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負傷でU-21ドイツ代表を辞退したミカ・バウアーは、数カ月の離脱を余儀なくされる見通しだ。

「かなり長い間、離脱することになる」。バウアーが所属するスコットランドの最多優勝クラブ、セルティック・グラスゴーのマーティン・オニール監督は、土曜日のリーグ戦、セント・ミレン戦（16時開始）を前に、離脱期間は約10週間になるとの見方を示した。

元ハンドボール世界王者マルクス・バウアーの息子であるバウアーは、10月のネーションズリーグ、セルビア戦（2-0）で、ユルゲン・クロップ監督率いるドイツ代表の1000人目の選手としてドイツサッカー連盟（DFB）の歴史に名を刻んだ。MFのバウアーは、直近のベルギー戦とクロアチアでのU-21代表のテストマッチを、足首の負傷により直前に辞退していた。

「彼は絶好調だった。大きな痛手だ」とオニール監督は語り、「しばらくはできないことがある。足は装具で固定されている」と続けた。 バウアーが負傷したのは、代表戦による中断前最後のリーグ戦、キルマーノック戦（1-0）。監督によれば、その場面は「その時点ではとても無害に見えた」という。

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バウアーは今季、リーグ戦11試合中10試合に先発し、2得点を記録。ヨーロッパリーグでも4試合すべてに先発出場し、22歳の同選手はここでも2得点を挙げている。