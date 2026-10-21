『Sport Bild』によると、マックス・エーベル取締役を中心とするスポーツ部門の首脳陣は、欧州のトップGKの中にも、現時点でウルビヒより確実に良い仕事ができる選手はいないと見ている。23歳のウルビヒはこれまで、好パフォーマンスでその信頼に応えてきた。ドイツ代表での2試合でもユルゲン・クロップを納得させるプレーを見せ、いずれも無失点に抑えた。

それでも、ウルビヒを疑問視する声は絶えない。特に識者の間では、大きな一歩を踏み出すことへの警戒感が示されている。その中には、ミュンヘンの伝説的GKであるゼップ・マイヤーとオリバー・カンもいる。論点は、かつてケルンに所属したウルビヒが、今では親しい相談相手となっているノイアーの助けなしに単独の正GKを務める準備ができているのか、それとも自身をめぐる過熱した期待の犠牲になってしまうのか、ということだ。

『Sport Bild』に対し、ディディ・ハマンも同様の懸念を示した。「ウルビヒの良いところは、落ち着きを感じさせることだ。ただ、15試合に出場するのと、ミュンヘンで正GKを務めるのとでは、彼にとってまったく違う。今の彼には失うものがない」と語り、こう強調した。「彼ならできると思う。だが、今後5年間、ミュンヘンのナンバーワンであることは確実だと言うには程遠い。それにはもっと多くのものが必要だ。私なら少し慎重になる」

ヨナス・ウルビヒの起用計画は？ バイエルン会長ヘルベルト・ハイナーが明言

一方、バイエルンはここ数週間続いている議論を意に介していない。記事の中で、ヘルベルト・ハイナー会長は「ヨナス・ウルビヒは2部リーグから非常に若いGKとして我々のもとに来た（2025年1月、21歳で1.FCケルンから加入。編集部注）。今ではバイエルンの将来の正GKとしての地位を築き、代表戦にも初出場を果たしている」と述べている。72歳の会長は「世界年間最優秀GKに何度も選ばれた選手の後継者を見つけるのは、極めて大きな仕事だ。その仕事はこれまでも、そして今も、非常にうまく進められている。この進展は、我々のスポーツ部門の首脳陣の功績として高く評価しなければならない」と明言した。

ハイナー会長は、ウルビヒがノイアーの後を継ぐことを疑っていない。「彼はバイエルンに必要な才能、個性、そして日々学び続ける意欲を兼ね備えている。ヨナス・ウルビヒはすでに目を見張るほどの落ち着きと安定感を示し、大きな試合でも力を証明してきた。我々は皆、彼の将来に大いに期待している」と付け加えた。

ウルビヒへの疑問に加え、最近では同GKの出場時間を増やすべきだという声も強まっていた。発端となったのは、アウクスブルク戦の2-2で、キックオフ直後にノイアーが犯したミスだ。このミスからブンデスリーガ史上最速のゴールが生まれた。数字上、2025年夏以降のシュートストップ率はウルビヒが69％で、ノイアーの65％を上回っている。ただし、今季中に正GKを交代させることは、ゼーベナー通りでは議題になっていない。

引き続き、両GKを交代で起用する計画だ。ヴィンセント・コンパニ監督も数日前、この議論を「我々にとって良いこと」とまで表現し、ウルビヒに対する前向きな姿勢を改めて示した。バイエルンのGK陣は「多くの人が望むような良い布陣」だという。

IMAGO

マヌエル・ノイアーが現役引退？ バイエルンの新たなGK陣はどうなるか

まだ始まったばかりの今季、ウルビヒはすでにバイエルンのゴールを4度守っている。直近ではノイアー不在の中、マヌエル・ノイアーに6-1で大勝した試合に出場した。チャンピオンズリーグのアーセナル戦では、ベテランのノイアーが再びゴールを守る見込みだ。40歳のノイアーにとって、今季はおそらく最後のシーズンとなる。ここ数週間から数カ月の間に、自身の現役引退を何度も示唆しているが、最終的な決断はまだ下していない。スヴェン・ウルライヒも引退が近づいている。

両者が引退する場合に備え、バイエルンはウルビヒを支える経験豊富なGKをすでに探しているとみられる。候補にはオリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）やベルント・レノ（フラム）らが挙がっている。また最近、『Sky』はシュトゥットガルトのファビアン・ブレドロウへの関心も報じた。同選手はバイエルンに売り込まれたという。生え抜きのレオナルド・プレスコットが第3GKに昇格する可能性もある。