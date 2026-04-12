「大きな疑問符」…フリック監督、アトレティコ・マドリード戦のバルセロナ布陣を決定

バルセロナは来週火曜、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でアトレティコ・マドリードのホーム「アエロリヤド・メトロポリターノ」に乗り込む。

ホームの「スポティファイ・カンプ・ノウ」での第1戦は0-2で敗れたため、リモンターダ（逆転勝利）で準決勝進出を狙う。

スポーツ紙『スポルト』によると、バルサの監督、 ハンス・フリック監督は第2戦を見据えず、準レギュラーでエスパニョールを4-1と下した。これによりレアル・マドリードとの勝ち点差は9に広がり、リーグ優勝へまた一歩近づいた。

一方で、アトレティコ戦の先発についていくつかのヒントも示した。

この試合ではGKフアン・ガルシアを起用。ジョルディ・アルバとジョアン・カンセロはベンチスタートだったが、両者ともワンダ・メトロポリターノではサイドバックで先発する見込みだ。

フランス人は出場せず、ポルトガル人は後半に投入されたが、両者とも次戦に万全の体調で臨める。

センターバックは、記者会見でフリック監督が述べたようにジェラール・マルティンが復帰可能。第1戦で退場したパウ・コパルシは出場停止のため、エリック・ガルシアとロナルド・アラウホがもう一つのポジションを争う。

1ヶ月半ぶりに復帰したフレンキー・デ・ヨングは10分のみ出場。マルク・ベルナルドの負傷で中盤の選択肢は限られる。

先発か途中出場かは未定で、後者ならペドリのパートナーはエリック・ガルシア、ガビ、カサドのいずれかになる。

攻撃では、エスパニョール戦で休んだマルコス・ラッシュフォードが左翼の有力候補。右翼はラミン・ヤマルが主軸だ。

一方、ワンダ・メトロポリターノでのフリック監督の先発布陣では、ストライカーのポジションが最大の不確定要素だ。

フェラン・トーレスはダービーで2得点し、得点不振を脱した。ロベルト・レヴァンドフスキは出場しなかったが、状態は良く欧州カップ戦に備える。ダニー・オルモはアトレティコ戦で「フェイク・フォワード」として活躍した。 この試合だけで大きな結論は導きにくい。

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