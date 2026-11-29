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プレミアリーグ・マッチセンターが公式声明を発表し、アーセナルが2-2でマンチェスター・シティと引き分けた一戦の後半アディショナルタイム、ヴィクトル・ギョケレスの明らかなハンドがありながらPKが与えられなかった理由を説明した。

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問題の場面は後半アディショナルタイムに起きた。マンチェスター・シティのCKにヨシュコ・グヴァルディオルが競り勝ってヘディングシュートを放つと、ボールはペナルティエリア内でヴィクトル・ギョケレスの手に当たった。ゴールに向かっていたボールを阻んだ形となったこともあり、シティの選手たちはPKを強く要求した。

VARが介入して場面を確認し、主審もVARルームと連絡を取って反則の有無を確かめた。しかし最終的な判定はプレー続行で、PKは与えられなかった。審判団は、ボールに対応しようとした際のギョケレスの腕は自然な位置にあったと判断したのである。

プレミアリーグ・マッチセンターはすぐさま判定の擁護に動き、声明で「ギョケレスのハンドの可能性によるマンチェスター・シティへのPKを与えないという主審の判定は確認され、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）によって支持された」と記した。

さらに、主審とVAR担当審判とのやり取りを記した書き起こしも公開された。

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主審のジョン・ブルックスが「ボールが手に当たったかもしれない。意図的ではないと思う」と話すと、VARのダレン・イングランドは「左手だ、左手。内側に折りたたまれている」と応じた。

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しかし、この説明に多くの著名人が納得しなかった。元アーセナルのイアン・ライト氏は「そもそも右手は見たのか？」と疑問を投げかけた。

ブルックス主審は試合を通じて難しい裁きを強いられた。ユリエン・ティンバーがジェレミー・ドクの髪を引っ張ったとされる場面では、ティンバーが物議を醸しながらも退場を免れている。

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だが、最も重大な意味を持ったのはハンドの場面だった。エミレーツ・スタジアムで2度リードを許したアーセナルは、これによって引き分けを守り切ったのである。

アーセナルとマンチェスター・シティが白熱のドロー

日曜日の夜にエミレーツ・スタジアムで行われたプレミアリーグ第12節、アーセナル対マンチェスター・シティの一戦は2-2の引き分けに終わった 。4ゴールが生まれ、目まぐるしく展開が入れ替わる試合となったが、両チームは優勝争いの中で勝ち点1を分け合う結果となった。

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試合は立ち上がりから両チームが激しいペースで進め、前半は互いに主導権を分け合った。ただ、よりホームチームのゴールを脅かしたのはマンチェスター・シティの攻撃だった。その後、両チームが1点ずつを奪い、前半は1-1で終了した。

34分、アーリング・ハーランドがマンチェスター・シティに先制点をもたらした。ペナルティエリア内でヨシュコ・グヴァルディオルのグラウンダーのクロスを受けると、トラップしてからGKダビド・ラヤの守るゴールに確実に流し込んだ。

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アーセナルもすぐさま反撃に出た。40分、クリストス・ツォリスがペナルティエリア内へクロスを送ると、ミケル・メリーノがヘディングで落とし、これをドイツ人FWのカイ・ハヴァーツが押し込んで同点とし、試合を振り出しに戻した。

後半に入ると、マンチェスター・シティが再び素早く攻勢を強め、48分にエンソ・フェルナンデスのゴールで勝ち越しに成功した。起点となったのはモロッコ人スター、アユブ・ブアディの見事な個人技だった。中盤でマルティン・ウーデゴールからボールを奪うと、前へ持ち上がってノニ・マドゥエケをかわし、アルゼンチン人のチームメイトへ正確なパスを送った。これをフェルナンデスがラヤの守るゴールに沈めた。

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アーセナルはその後もマンチェスター・シティの守備に圧力をかけ続け、下がり気味になったアウェイチームの隙を突いて、ジャンルイジ・ドンナルンマの守るゴールを幾度も脅かした。そして83分、ユリエン・ティンバーがアーセナルに同点ゴールをもたらした。