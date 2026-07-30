



「僕たちがトロフィーを持ち帰ることができなかったのは、非常に大きな失望です。大会の始まりに、僕たちは今大会の締めくくりをこのように思い描いてはいませんでした」と、オリーセは記した。フランスは当初、印象的な戦いぶりでワールドカップを勝ち進んだが、準決勝で後の世界王者スペインに敗れた。

チームの成績とは関係なく、オリーセは「ワールドカップ史上最多アシスト記録を打ち立てられたことを誇りに思う」としている。24歳の並外れた才能を持つ選手は合計7アシストを記録し、これによって1970年ワールドカップでのペレのそれまでの最多記録（6）を上回った。

最後に、オリーセは退任する代表監督ディディエ・デシャンに感謝を伝えた。「僕の初めての代表招集を実現してくれたこと、そして最も難しい時期でさえ僕を信じてくれたことに感謝しています。そのことに対して僕はいつまでも感謝し続けますし、どのような道を歩むことになっても、今後のご多幸をお祈りします」。デシャンの将来は現時点でもなお不透明だが、フランス代表監督はフランスサッカー界のアイコン、ジネディーヌ・ジダンが引き継ぐ。

マイケル・オリーセ、バイエルンについては言及せず

一方でオリーセは自身の声明の中で、FCバイエルンや、レアル・マドリーへの移籍を望んでいるとする根強い噂については何も語らなかった。ここ数日、ミュンヘン側の首脳陣はそろって、オリーセの今夏の売却はあり得ないと強調している。契約は2029年まで残っており、延長される見込みだ。

現在、オリーセは延長されたワールドカップ休暇を過ごしている。同じく準決勝進出組のダヨ・ウパメカノ、ハリー・ケインと同様に、彼もアジアツアー後にチーム練習へ合流することになる。