アフリカサッカー連盟（CAF）の審判委員会は、女子アフリカネイションズカップの決勝戦を担当する主審に、エジプト人国際審判のシャハンダ・エルマグラビーを選出した。カメルーン代表とマラウイ代表が対戦するこの一戦を任されることは、エジプト審判界にとって大きな快挙となる。

エジプトサッカー連盟のメディアセンターは日曜、シャハンダ・エルマグラビーが主審を務め、試合運営を補佐する第1副審にモーリシャスのクインシー・クローディア・ヴィクトリア、第2副審にチュニジアのフダ・アフィンが就くと発表した。また、第4審判はアマドゥム・フェニシアが、ベナンのナフィサトゥ・ヤキンが控え審判を担当する。

ビデオ判定チームには、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）としてチュニジアのドゥルサフ・ジェヌワティが入り、モロッコのザカリア・バシュタウィとレティシア・アントネッラ・ヴィアナが補佐する。一方、審判の監督はセネガルのファトゥ・ジャイが務める。

シャハンダ・エルマグラビーは、大会創設以来、女子アフリカネイションズカップの決勝を担当する初のエジプト人・アラブ人女性審判となり、審判史に新たな1ページを刻むことになった。これはエジプトおよびアラブの女子審判界において前例のない快挙を打ち立てるものである。