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ダニエル・ファルケ監督は、ショーン・ロングスタッフの2得点でリーズ・ユナイテッドが土曜日にエランド・ロードでコヴェントリー・シティに3-0と快勝した後、サポーターに大きな夢を見ていいと語った。リーズはプレミアリーグ6位以内に浮上し、2021年5月以来初となるトップリーグ3連勝を飾った。

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リーズが6位以内に浮上

ファルケ監督は、 ロングスタッフの2得点でコヴェントリーを圧倒した 後、エランド・ロードの観客に上位での戦いを楽しむよう呼びかけた。ドミニク・キャルバート＝ルーウィンがロングスタッフのFKを頭で決めると、その5分後にロングスタッフが追加点を挙げ、後半にはガブリエル・グドムンドソンがつないだボールを流し込んだ。この勝利でファルケ監督は162試合で80勝目を挙げ、クラブのレジェンド、マルセロ・ビエルサが164試合で達成した数字を上回るペースとなった。

ファルケ監督、チームの成長を称賛

リーズは 敵地でのチェルシー戦における見事な勝利 に続き、この試合でも攻撃の手を緩めなかった。プレミアリーグで2試合連続20本以上のシュートを記録したのは、2003-04シーズン以降で2度目。チェルシー戦では21本、コヴェントリー戦では22本を放ち、2020年11月のアーセナル戦（25本）とエヴァートン戦（23本）以来の記録に並んだ。

ファルケ監督は『BBC Match of the Day』に対し、選手たちは浮かれることなく戦い続けると強調しつつ、サポーターには今を楽しんでほしいと語った。「25年を経て、サポーターは好きなようにしていい。大きな夢を見てもいいんだ。それこそがフットボールだからね。我々は全員が気を緩めないようにする。今は勝ち点20だが、目標を達成するには20では足りない。だから進み続けなければならない。勝ち方も、試合を支配したことも、我々の姿勢も良かった」

「敵地でチェルシーに勝った後は、誰もが『昇格組がエランド・ロードにやって来る』と考える。それでも選手たちはしっかりと試合に臨み、集中していた。非常に優勢なパフォーマンスだったし、私はその成熟ぶりが気に入った」

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守備でも結束を示したリーズ

前半に際立った活躍を見せたロングスタッフは、プレミアリーグの試合でハーフタイムまでに得点とアシストの両方を記録した、昨季のノッティンガム・フォレスト戦でのノア・オカフォー以来のリーズの選手となった。イーサン・アンパドゥ、ジェイデン・ボーグル、ハリー・ウィルソンも追加点に迫った一方、リーズはコヴェントリーの攻撃も封じた。コヴェントリーは10月初め以降、リーグ最多タイの12得点を挙げていたが、この試合では69分まで枠内シュートを打てなかった。

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チーム全体の粘り強さについて、ファルケ監督は続けた。「もう少しゴールが欲しかったが、焦らないことが重要だった。無失点に抑えたことも、チームの自信にとって大切だ」

「多くのチームがコヴェントリーに苦戦していた。選手たちと、そのパフォーマンスを誇りに思う。我々は一つひとつのゴールのために戦い、得点するためにも失点を防ぐためにも全力を尽くす。守備の成績も非常に良い。ともに勝ち、ともに負け、ともに守る。それが大切なんだ」

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欧州大会への期待が高まるリーズ

流れるような攻撃と堅固な守備を見せるリーズには、来季の欧州大会出場を目指せるという確かな自信が生まれている。クラブへの期待が高まる中、ファルケ監督にとって次の課題は、この勢いと成熟した戦いぶりを維持することだ。一方、コヴェントリーはトップリーグのアウェー戦で直近9試合のうち8試合に敗れており、早急な立て直しが必要だ。今季も敵地での6試合のうち5試合に敗れ、13失点を喫している。