大きな壁…イタリアの惨敗を受け、ガットゥーゾの後任候補として名乗りを上げたベテランの二人

2026年ワールドカップ予選での惨憺たる敗退を受け、イタリア代表のジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の任期も残りわずかとなったようだ。後任候補として、2人の大物監督の名前が浮上している。

イタリア代表は欧州プレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナにPK戦で敗れ、アズーリは史上初めて3大会連続でワールドカップ出場を逃すことになった。

試合直後の数時間は、イタリアサッカー界に緊張感が高まり、抜本的な改革を求める声が高まる中、決定的な決断が迫られている。

「スカイ・スポーツ」の記者、ジャンルカ・ディ・マルツィオ氏によると、ガットゥーゾ監督の代表チームでの任期は終了し、2023年から代表チームマネージャーを務め、選手と連盟の架け橋としての役割を果たしてきた、代表チームの象徴的存在であるジャンルイジ・ブッフォンも共に退任すると見られている。

デ・マルツィオ氏はさらに、ガットゥーゾの退任に伴い、イタリア代表監督の座を巡ってアントニオ・コンテとマッシミリアーノ・アッレグリという2人の大物が浮上していると付け加えた。

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コンテは2014年から2016年にかけて代表監督を務めた経験があり、一方のアッレグリはトップレベルでの豊富な経験を持つ選択肢だ。

正式なオファーがあれば、どちらの監督もこの任務を断る可能性は低いだろう。

しかし、イタリアサッカー連盟がどちらの監督と契約するにしても、障害に直面する可能性がある。コンテは現在ナポリと契約を結んでおり、クラブ会長のアウレリオ・デ・ロレンティスは彼を手放すつもりはないようだ。また、昨年から長期プロジェクトの一環としてミランを率いているアッレグリについても、状況は同様である。