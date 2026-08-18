ドルトムントは火曜日午前、27歳のMFジョーイ・フェールマンと2031年6月30日までの契約を締結したと正式発表した。背番号は25となる。

スポーツ担当取締役のラース・リッケンは「ジョーイは、その能力で我々を大いに助けてくれる選手だ。今夏の補強では意識的に中盤の中央に重点を置いた。というのも、年明け以降にパスカル・グロスとサリフ・エズジャンの2選手がそのポジションを離れ、さらにエムレ・ジャンについてはチーム復帰後にセンターバックで起用する計画だからだ」と説明した。

スポーツディレクターのオーレ・ブックは、フェールマンが「豊かな創造性、技術、そして優れた視野」を備えていると強調。これらはいずれもBVBに非常によく合う資質だという。「彼はPSVアイントホーフェンとオランダ代表で、トップレベルでも継続して高いパフォーマンスを発揮できることを示してきた」

BVBはジョーイ・フェールマンにいくらの移籍金を支払うのか？

報道によると、ドルトムントはオランダ人MFがPSVと結んでいた当初2028年までの契約に盛り込まれていた解除条項を行使する。27歳の獲得に向け、2200万ユーロがアイントホーフェンに支払われる。

フェールマンは2005年、6歳でFCフォレンダムに加入。2016年6月に同2部クラブでプロデビューを果たし、公式戦81試合で12得点を記録した。2019年から2021年まではエールディビジのSCヘーレンフェーンでプレーし、81試合18得点をマーク。その後、2022年1月にPSVアイントホーフェンへ移籍した。オランダの強豪ではリーグ優勝を3度（2024、2025、2026）、国内カップ優勝を2度（2022、2023）、スーパーカップ優勝を3度（2022、2023、2025）経験。PSVでは通算198試合に出場し、31得点を挙げている。

オランダ代表ではこれまで16試合に出場し、1得点を記録している。アメリカ、カナダ、メキシコで開催されるW杯に向けては、元ボンズコーチのロナルド・クーマンのメンバーには入らなかった。