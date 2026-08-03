イングランドのマンチェスター・シティは、フランスのリールが擁するモロコ代表のスター、アユブ・ブアディの獲得に向けた精力的な取り組みを続けている。今夏の移籍市場で最も注目され、最も高額となる可能性を秘めたこの取引をめぐっては、2026年ワールドカップで注目を集めたモロッコ人MFの獲得を狙い、欧州勢による熾烈な争奪戦が繰り広げられている。

「スカイ・スポーツ」のドイツ人記者フローリアン・プレッテンベルクは、アユブ・ブアディがすでに個人的な条件、給与、契約期間についてマンチェスター・シティのフロントと完全な口頭合意に達したことを明らかにした。これは取引成立に向けて大きく前進する動きだ。

リールとの交渉はいまだ難航

しかし両クラブ間の交渉は依然として本格的に続いており、フランスのリールが自クラブのモロッコ人スターの放出を承諾するにあたって課している巨額の金銭的要求が背景にある。同選手はこのフランスのクラブにとって、競技面・商業面の両方で最も重要な資産の一つとみなされている。

プレッテンベルクは、多くの欧州のビッグクラブがこのモロッコ人MFの状況の進展を強い関心をもって注視していると指摘したが、交渉での優位性と絶大な財力により、現時点ではマンチェスター・シティが取引成立に最も近い立場にあるとした。

リール会長が周囲を驚かせる

物議を醸す発言のなかで、フランスのリールの会長オリヴィエ・レタンは、複数の欧州のビッグクラブからブアディ獲得への幅広い関心があることを認めたが、断固とした口調で次のように述べ、周囲を驚かせた。「現時点でアユブの費用を負担できるクラブはわずかしかない」。

レタンは、このモロッコ人スターが自クラブに残留すると強調し、公式なオファーは確かにいまだ存在するものの、関心を寄せるすべての当事者との状況は変わっていないと指摘。現時点でいかなるクラブとも最終合意には至っていないと否定した。

リールは公式オファーを拒否、1億ユーロ超を要求

マンチェスター・シティがこのモロッコ人選手を1億ユーロの壁を超える金額で買収する可能性について問われると、レタンは毅然として答えた。「今日唯一の事実は、アユブが100パーセント、リールの選手だということだ。確かに公式なオファーはすでにあった。しかしそれらはまったく満足のいくものではなかった。なぜならアユブは我々にとって、そして我々のスポーツプロジェクトにとって非常に重要で中心的な選手だからだ」。