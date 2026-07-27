大きなサプライズ：ディオマンデ加入後の予想されるレアル・マドリードのスターティングメンバー

レアル・マドリードは、夏の移籍市場での積極的な動きを経て、スター選手をずらりと揃えたスカッドで新シーズンに臨む準備を進めている。その最新の動きとして、コートジボワール出身のヤン・ディオマンデとの契約を公式発表する段階に近づいており、この移籍はレアルの攻撃陣にさらなるパワーとスピードを加えるものと期待されている。

『ムンド・デポルティーボ』紙の報道によると、ディオマンデのレアル・マドリード加入は、指揮官ジョゼ・モウリーニョに大きなサプライズを含んだスターティングメンバーの採用を促す可能性がある。各ポジションで膨大な数のスター選手による熾烈な競争が繰り広げられているためだ。

ゴールマウスにおいては、ティボ・クルトワがゴールを守る最有力候補と見られており、ベルギー人GKの第一の控えはアンドリー・ルニンとなる見込みだ。

ディフェンスラインについては、左サイドに新加入のマルク・ククレジャ、センターバックにアントニオ・リュディガーとエデル・ミリトン、そして右サイドバックにデンゼル・ダンフリースという構成になる可能性がある。

この布陣には注目すべきサプライズがある。移籍金の高さと豊富な経験を持つにもかかわらず、レアル・マドリードに新加入したイブラヒマ・コナテが、スターティングメンバーから外れる可能性があるのだ。モウリーニョがセンターバックにリュディガーとミリトンを起用することを優先しているためである。

中盤では、モウリーニョはアンカーの位置にフェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニのコンビを起用し、その前方のプレーメーカーの位置にジュード・ベリンガムを配置する可能性がある。一方、同紙は、ベルナルド・シウバがその大きな存在感と長い経験を持つにもかかわらず、少なくともシーズン序盤はベンチスタートになると予想している。

攻撃陣では、ヴィニシウス・ジュニオールが左ウイングのポジションを保持し、ディオマンデが右サイドを担い、キリアン・ムバッペが最前線を率いることになる。

このシナリオでは、多くのスター選手がスターティングメンバーから外れる可能性がある。その筆頭が、新プロジェクトの中核選手の一人と見なされてきたトレント・アレクサンダー＝アーノルドであり、加えてチームでの将来がいまだ不透明なロドリゴもそこに含まれる。

また、ベルナルド・シウバとコナテも先発の座を巡って激しい競争に直面することになりそうだ。モウリーニョは、自らの布陣にバランスをもたらすため、大胆な決断を下す用意があると見られている。

『ムンド・デポルティーボ』の見立てによると、レアル・マドリードのスターティングメンバーは以下の通りになると予想される。

ゴールキーパー：ティボ・クルトワ

ディフェンスライン：マルク・ククレジャ、アントニオ・リュディガー、エデル・ミリトン、デンゼル・ダンフリース

ミッドフィールド：フェデリコ・バルベルデ、オーレリアン・チュアメニ、ジュード・ベリンガム

攻撃陣：ヴィニシウス・ジュニオール、ヤン・ディオマンデ、キリアン・ムバッペ

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