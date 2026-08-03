大きなサプライズ：ディオマンデがレアル・マドリードへの脱出の鍵をポケットに握る！

コートジボワール代表のスター、ヤン・ディオマンデのドイツ・ライプツィヒからレアル・マドリードへの移籍交渉は、選手代理権をめぐって2つの代理人業者が争う激しい紛争が勃発したことで、法的な複雑さに包まれた暗いトンネルに突入した。これは、名門クラブが同選手への公式な関心を表明してから2週間後のことで、移籍の行方や、この対立が完了に及ぼす影響の程度について疑問を呼んでいる。

スペイン紙「ムンド・デポルティボ」によると、国際サッカー連盟（FIFA）に近い法律筋がこの論争に決着をつけ、世界サッカーの統括団体は選手代理人の手数料に関する紛争に介入する権限を持たないと断言した。同筋は、この問題は関係当事者間で直接解決されるべきものであり、選手のレアル・マドリードへの移籍にはいかなる形でも影響しないと指摘した。

同筋はさらに、ドイツのクラブが選手を国際登録すれば直ちに移籍は完了し、その後に名門クラブでのプレー許可を得る手続きが完了すると説明。FIFAの規定はこの点で明確であり、すべての選手には障害なく移籍する権利を行使する資格があると強調した。

この文脈で同筋は、FIFAがフランス代表のラサナ・ディアラの案件でこの原則をすでに確認していたこと、そしてそれが国際連盟の規定において数年前から基本的な指針となっており、同様の紛争が発生した場合に選手たちに完全な法的保護を与えるものであると指摘した。

さらに同筋はそれ以上のことにも踏み込み、選手がドイツのクラブとの契約を一方的に解除すると決断した場合、FIFAは直ちに同選手にスペインの首都でプレーする移籍の権利を認めると断言した。その際、選手がこの解除の補償としてドイツのクラブに支払う金額は、保証されたプレーする権利とはまったく別個の問題であるとした。

この問題の発端は、1年前に選手をスペインのレガネスからライプツィヒへ移籍させる際に監修したマックス・グラデルとその会社「マクシデル・マネジメント」と、現在ディオマンデの業務を管理し、ブラジルのスター、ヴィニシウス・ジュニオールも代表する代理人業者「ロック・ネイション」との間で激化した対立にさかのぼる。

事情に詳しい筋によると、「マクシデル」社は、ドイツのクラブが同社を通さずに代理人業者「ロック・ネイション」と交渉したとして、契約違反があったと主張し、国際サッカー連盟に対して訴訟を起こした。これが争いの火種となり、移籍を複雑な法的渦の中に引き込んだ。

23歳のディオマンデは、ライプツィヒでのブンデスリーガでの傑出したシーズンを経て、ヨーロッパサッカーで最も注目される新星の一人であり、攻撃陣を強化し一部のスター選手の退団を補うためにレアル・マドリードの主要ターゲットとなっている。

現在の法的な複雑さにもかかわらず、移籍は今後数日以内に完了に向かう見通しで、特に代理人業者間の紛争によって移籍が影響を受けることはないというFIFAの決定的な確認を受け、その傾向が強まっている。この件は今夏の移籍市場で最も注目される案件の一つとされている。