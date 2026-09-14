レアル・マドリードのディフェンダー、ディーン・ハウセンは、チームが昨シーズンと比べて著しい進歩を見せていると認めつつ、求められる水準に到達するためには取り組みを継続する必要があると強調した。その発言には、ジョゼ・モウリーニョが指揮を執って以来チームに起きた変化への称賛が行間ににじんでいた。

スペインメディア「デフェンサ・セントラル」によると、ハウセンはF1レースの観戦のためマドリードのサーキットを訪れた際にメディアの取材に応じ、レアル・マドリードは昨シーズンと比べてはるかに良くなっているが、それでもまだ大きく成長する余地があると語った。

スペイン人ディフェンダーは次のように述べた。「僕たちは昨シーズンと比べて大きく向上したと思う。そして続けなければならない、取り組みを継続しなければならない。当然、僕たちが完璧に到達することは決してない。常に改善の余地はあるからだ。だが、ただ続けていくしかない」。

ハウセンはシャビ・アロンソやアルバロ・アルベロアを直接的に批判したわけではないが、今シーズンと昨シーズンの違いについての発言は、昨シーズンにレアル・マドリードを率いた両監督への遠回しなメッセージと解釈された。とりわけ、モウリーニョがチームに復帰して以来、彼の手腕への称賛が高まっている状況においてはなおさらだ。

このポルトガル人監督は、高い基準、明確な思考、そしてグループをマネジメントする能力を通じて、ロッカールーム内に明らかな変化を生み出すことに成功したようだ。これらの要素は、選手たちがチームのプロジェクトへの信頼を取り戻し、タイトルをめぐって力強く争う助けとなった。

ハウセン自身も、この変化の恩恵を受けた一人として際立っている。彼はモウリーニョの構想において重要な存在となり、大きな信頼を寄せられ、チーム全体のレベルの向上とともに、最終ラインでますます頼りにされている。