「大おばに腹を立てていた」エムバペが独自のやり方で噂に終止符

レアル・マドリードとフランス代表のスター、キリアン・エムバペが、バロンドール獲得を争うレースでスペインの名門から報道面での支援を受けられなかったことに対して怒りを感じているとする報道に、皮肉を込めて反応した。これは、トルコ戦で母国代表と共にプレーした際に負傷し、スペインの首都へ戻った後の国際試合間の中断期間中に彼が受けた批判と時を同じくするものだ。

「ラジオ・マルカ」は、エムバペがレアル・マドリードの対応に不満を抱いていたと指摘する報道を伝えた。同局のレポーターは、アトレティコとのマドリード・ダービーでの選手の様子とクラブ運営陣への失望感とを結びつけ、彼の振る舞いがレアルの関係者に対する怒りを反映していたと見なした。

この見立てによれば、エムバペは世界で最も重要な個人タイトルを争う上で、レアル・マドリードからの報道面での支援キャンペーンを期待していたという。

さらに、バロンドール獲得候補の中にウスマン・デンベレも含まれる中、フランス代表監督のジネディーヌ・ジダンが彼に対して明確な支援を示さなかったことへの不満も指摘された。

しかしエムバペは自ら反応することを選び、皮肉な形で憶測に終止符を打った。彼は「インスタグラム」の自身のアカウントを通じて「ラジオ・マルカ」の投稿にコメントし、こう述べた。「ああ、そうだね。そうだよ、大叔母にも怒ってたよ！」と、笑いの絵文字を添えて。

レアル・マドリードのこの点取り屋による反応は、フランス代表と共にプレーして負傷しマドリードへ戻った後、クラブの一部ファンから圧力や批判に直面している時期に出たものだ。彼はその後トレーニング施設を離れて休養期間を得たが、批判は無視し、彼の様子をレアル・マドリード運営陣との取り沙汰された対立と結びつけた見立てにのみコメントすることを選んだ。