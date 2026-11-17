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サントスのFWネイマールが、次回のコパ・アメリカと2030年ワールドカップについて問われ、将来のブラジル代表復帰の可能性を否定しなかった。月曜日にグアルーリョスでキングス・リーグ・カップの試合を観戦したベテランアタッカーは、再び母国の有名な黄色いユニフォームを着ることを今も夢見ていると認めた。

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代表復帰の可能性を示唆

ネイマールは、サンパウロ都市圏のトライデント・アリーナでフリア対ファンクボルの試合を観戦し、ブラジル代表への再招集をめぐるサポーターの期待を再び高めた。親友のクリス・ゲデスとともにフリアの共同会長を務めるサントスの背番号10は、クラブのチームメイトであるフィリペ・コウチーニョとアルトゥールを伴って会場に到着。放送ブースでゲデスと並んだネイマールは、目を閉じてプレジデント・ペナルティを決めたものの、4-5で逆転負けを喫した試合の後、自身の今後について語った。

友人が代表再招集をめぐってからかう

生中継中、ゲデスはネイマールに、2030年ワールドカップまでプロとしてプレーを続けるというカウンターストライク選手ファレンの提案を受け入れるかと尋ねた。

ネイマールはそれまでプレーを続ける意向を示し、「ワールドカップまではサッカーを続けるよ。それは当然だ」と答えた。

続いてゲデスは、次のコパ・アメリカが2027年に開催されると誤って発言した。大会は4年周期に移行しており、次回は2028年に、米国で開催される可能性もある。困惑するネイマールに、ゲデスは「察してよ、黄色だって……。黄色が似合うよ」とからかった。

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ネイマールはサントスのユニフォームと過去の代表でのプレーに触れ、「白も似合うよ。黄色も似合っていたけど、もう勘弁してくれ」と返した。

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コンディションの改善から大会出場の話題に

アルトゥールもチームメイトにブラジル代表のユニフォームが似合うと同意すると、ゲデスは、ネイマールのコンディションが改善していることを踏まえ、次回のコパ・アメリカが2030年に向けた足掛かりになり得ると主張した。

ゲデスはパリ・サンジェルマン時代と比べた出場試合数に言及し、「PSG時代以降、1年間でこれほど多くの試合に出たことはなかった。だからPSG時代より今の方がいい。こっちはもう夢を見ているよ」と語った。

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代表再招集の可能性を否定せず、ネイマールは「夢を見るのはタダだからね。俺も夢を見ているよ……」と応じた。

2030年まで見据える今後の計画

冗談交じりの発言がブラジル代表への再招集を保証するわけではない。それでも、2028年コパ・アメリカまでに再び代表選考の候補に入るには、サントスでコンディションを維持することが重要になる。2030年ワールドカップまでプロとしてプレーするという目標を達成できるかは、今後のシーズンを通じて体がどこまで持ちこたえられるかに大きく左右される。11人制サッカーでのキャリアに加え、ネイマールは 2030年に現在のサントスのチームメイトとともに、フリアの選手としてキングス・リーグの公式戦に出場する可能性も示唆している 。