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ボーンマスのマルコ・ローゼ監督が、セルタ・ビーゴを相手に10人で逆転勝利を収め、クラブ記録となる10連勝を達成した後、ヨーロッパリーグ制覇への期待を語った。木曜日の一戦ではバフォデ・ディアキテが前半に退場となったが、ボーンマスはスペインで2-1の勝利を収め、欧州大会初出場からの全勝を維持した。

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ボーンマスがスペインでセルタに逆転勝利

ボーンマスは前半の失点と退場者を乗り越え、スペインで連勝を伸ばした 。イアゴ・アスパスのカーブをかけたシュートでセルタが先制。23分には、バフォデ・ディアキテがクハイブ・ドリウエクの足首の高い位置を蹴ったとして、VARの判定を経て退場となった。しかし後半、アルバロ・ロドリゲスと途中出場のラヤンが得点して試合をひっくり返した。セルタは3度ネットを揺らしたものの、いずれもオフサイドで取り消された。

ローゼ監督、欧州タイトル獲得の夢を語る

劇的な逆転勝利により、 ボーンマスは5戦全勝でヨーロッパリーグの首位に立った 。主要欧州大会で初出場から5試合連続で勝利したのは、1961-62シーズンのニュルンベルク、1972-73シーズンのアララトに続く史上3チーム目だ。試合前の時点で、オプタのスーパーコンピューターから優勝確率26％の大会優勝候補の一角と評価されていたが、ローゼ監督は高まる期待を抑えようとはしなかった。

ローゼ監督は『TNT Sports』に対し、こう語った。「夢を見るのはいつだって自由だ。このような大会に出場するなら、できる限り最高の結果を残したい。だが、まだ多くの試合があり、先は長いと分かっている」

「今は8位以内に入り、プレミアリーグのクラブである我々がさらに多くの試合をこなさずに済むようにすることが重要だ。その後は一歩ずつ考えればいい。今の我々には謙虚でいること、そして懸命に取り組むことが大切だ」

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ドイツ人指揮官の下で見事な巻き返し

木曜日の勝利により、ボーンマスは2023年8月にリヴァプールがニューカッスル・ユナイテッドを下して以来、あらゆる大会を通じて前半終了時に10人でリードを許しながら勝利した初のプレミアリーグ勢となった。ローゼ監督は前のリーグ戦から8人を入れ替えていたが、退場者を出した後にチームのプレーは向上。シュート数は前半の3本に対し、後半は7本に増えた。

アミン・アドリのゴールへ向かうクロスをロドリゲスが頭で合わせて同点とすると、同じく途中出場のアドリアン・トリュフェールとマーカス・タヴァーニアの連係からラヤンが決勝点を挙げた。アンドニ・イラオラの後任に就いたローゼ監督の下で、チームは驚異的な復調を遂げている。10月10日にチェルシーに1-5で敗れた後はリーグ戦未勝利で降格圏のすぐ上にいたが、そこから全試合で少なくとも2得点を挙げながら10連勝を飾った。

日曜日にはフラム戦

プレミアリーグで5位につけるボーンマスは、日曜日にフラムとのアウェー戦に臨むため、ローゼ監督には再び短い準備期間しかない。2位とはわずか勝ち点4差。ボーンマスは勢いをリーグ戦にも持ち込みたいところだ。ロンドン西部で再び勝利すれば、見事な連勝を伸ばすとともに、欧州大会とリーグ戦を両立する負担も和らげられるだろう。