夢を打ち砕いたミス…モスレラがスペイン戦のハーフタイムに下した驚きの決断を明かす

ウルグアイ代表GKフェルナンド・ムスレラは、 2026年W杯グループリーグ敗退を受け、彼はスペイン戦ハーフタイムに交代を志願したと明かした。彼のミスで0－1敗北し、チームは夢を絶たれた。

それでも彼はミックスゾーンでメディアの取材に応じ、『マルカ』紙のインタビューに涙ながらに語った。 「私は逃げず、いつも正面から向き合ってきた。サッカーでこれほど苦しむとは想像もしていなかった。最高の状態で臨むため、多くの努力と準備を重ねてきたのに」

さらに、チームメイトとサポーターにすぐ謝罪したと明かし、「ロッカールームでチームメイトに謝罪し、今、国民全員にも謝罪する。謝罪だけでは不十分だと分かっているが」と語った。 GKというポジションの苦しさについては「このポジションはいつもこうだ。時には多くのものを与えてくれるが、時にはすべてを奪い去ってしまうこともある」と語った。

ウルグアイ代表のマルセロ・ベルサ監督は会見で、交代は戦術ではなく、失点で精神的に崩れたモスレラの希望によるものだと説明。「ハーフタイムに交代を望んだのは彼だ。私はその意向を尊重した」と語った。

さらに、ウルグアイ代表監督を正式に退任すると発表したベテランのアルゼンチン人指揮官は、W杯敗退の全責任は自分にあると述べ、「敗退の責任は完全に私の指導陣にある。記者やサポーターは私に責任を問いたいだろうが、それが私が取るべき唯一の正しい行動だ」と語った。 また、ベルサは「7点を目標に戦ったが2点しか取れず、私の在任はウルグアイに何も残さなかったと記憶されるだろう」と語った。

グループHではスペインが首位通過し、カボヴェルデが2位で初出場。ウルグアイとサウジアラビアは最下位で大会を去った。