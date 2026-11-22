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ボカ・ジュニオルスがアトレチコ・ミネイロに2-0で勝ち、最多となる3度目のコパ・スダメリカーナ制覇を達成。レアンドロ・パレデスは夢がかなったと喜び、フアン・ロマン・リケルメ会長は就任後初の国際タイトルを手にした。バランキージャでの優勝により、クラブにとって18年ぶりの大陸タイトル獲得となった。

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パレデスが歓喜、リケルメは会長として初タイトル

ボカ・ジュニオルスはバランキージャのエスタディオ・メトロポリターノ・ロベルト・メレンデスでアトレチコ・ミネイロを2-0で破り、コパ・スダメリカーナ史上初の3度目の優勝を果たした。16分にサンティアゴ・アスカシバルが先制点を挙げ、後半開始3分にはミゲル・メレンティエルが追加点を決めた。

この勝利により、ボカは2008年のレコパ以来18年ぶりとなる国際タイトルを獲得。クラブ会長のフアン・ロマン・リケルメにとっても、経営陣として初の大陸タイトルとなった。選手時代にボカの背番号10を背負い、コパ・リベルタドーレスで3度優勝したリケルメは、今度は役員席からボカ・ジュニオルスとともに大陸タイトルを手にした。

復帰したパレデス、夢のタイトル獲得を喜ぶ

クラブに復帰したレアンドロ・パレデスは、キャプテンとしてボカの戦いをけん引した。2026年のCONMEBOL主催大会では、パス成功数791本、アタッキングサードへのパス234本、相手の守備ラインを突破するパス212本でいずれも最多を記録。決勝終了後にESPNの取材に応じ、ボカ・ジュニオルスでのタイトル獲得に対する思いを語った。

「夢をかなえた」とパレデスは語った。「タイトルを獲ることをずっと夢見ていた。クラブには感謝の言葉しかない。子どもたち、家族、友人たちに感謝したい。幼い頃から、競い合い、可能な限りすべてに勝つことを教わってきた。勝つことも、競い合うことも大好きだ。大きなことを成し遂げられて幸運だ」

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リケルメによる年央の立て直しとビジャの貢献

コパ・リベルタドーレスのグループDを3位で終えた後、ボカは6月にリケルメの主導で方針を転換。かつてのチームメート、ロドルフォ・アルアバレーナを監督に任命し、セバスティアン・ビジャらを獲得した。ビジャはバランキージャでの決勝で、メレンティエルが後半に決めたゴールをアシストしている。さかのぼる3月のCONMEBOL主催大会のグループ組み合わせ抽選会で、リケルメは大陸の大会が持つ魅力についてすでに語っていた。「コパでプレーすることは、チームにもファンにも常に高揚感をもたらす」

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ビジャも喜びを語った。ボカは決勝までにオイギンス、デポルティーボ・レコレタ、サンパウロ、ヴァスコ・ダ・ガマを退けており、ビジャもその戦いに貢献した。「とてもうれしい。実現したこと、そしてチャンスをくれたクラブに戻れたことを神に感謝する」とビジャはESPNに語った。「大きな意欲と、タイトルを獲りたいという思いを持って戻ってきた。2つ連続で獲得できた」

2027年にはリベルタドーレス復帰とレコパが待つ

コパ・スダメリカーナ制覇により、ボカは優勝賞金1000万米ドルを獲得し、予選を経ずに2027年のコパ・リベルタドーレスのグループステージに直接出場する。また、11月28日に行われるパルメイラス対エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタのリベルタドーレス決勝の勝者と対戦する、2027年のレコパ出場権も手にした。

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ビジャが最近国内タイトルを獲得したことに加え、アルゼンチンカップと国内リーグの戦いも控えるなか、リケルメとパレデスは再び多忙なシーズンを迎える態勢を整えた。