夢は悪夢に変わった。ワールドカップの早期敗退を受け、チュニジアのメディアは悲嘆に暮れている。

本日未明のモンテレイでのワールドカップ予選で日本へ0-4で敗れ、チュニジアの早期敗退が決定。現地メディアは怒りと落胆の声で溢れている。

第1戦でスウェーデンに1-5で敗れたチュニジアは、日本にも敗れ、最終戦のオランダ戦を待たずに大会から姿を消した。この結果にファンやスポーツ界は大きな失望感を示している。

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「劇的な状況」

『Le Quotidien』は「そしてこれは続く…」と伝えた。

カマル・ザイム氏は「新たな崩壊」と題し、早期敗退を嘆いた。

「ベスト3が出場できる2回戦へ大きな期待を寄せていたが、代表は3試合目にたどり着けず敗退した」と指摘した。

レナール監督がメンバーを変更しても、ピッチ上の無力さは変わらなかった。

代表チームのパフォーマンスを批判し、「プレーを構築できず、得点チャンスも作れなかった」と指摘。サブリ・ラムーシの後任も「劇的な状況」を変えるのに失敗したと結論付けた。

彼はこの状況を「悲しみ、失望、痛ましい事態」と三語で要約した。

「守備の崩壊」

一方、『La Presse』も2試合で9失点した守備の崩壊を「新たな痛烈な失望」と批判した。

同紙は「2026年ワールドカップはチュニジアにとって悪夢と化した」と記した。

期待された衝撃は起こらなかった。

ラジオ局「Mosaïque FM」のサイトは、大会中の戦術変更にも言及。エルヴェ・レナール監督就任で期待された好転は起こらなかったと結論付けた。

記事は「大会中に監督交代があったが、チームは高いレベルで戦うための調和を築けなかった。チュニジアのサポーターにとって、ワールドカップの挑戦が早くに終わったことは大きな失望だ」と結んでいる。