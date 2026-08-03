バルセロナのハンジ・フリック監督は、カタルーニャのクラブのスポーツ部門が現在の夏の移籍市場で純粋なストライカーの獲得に本格的に取り組んでいることを認め、最終的な決定はスペイン人フォワードのフェラン・トーレスの将来にもかかっていると指摘した。また、移籍市場が閉じる前に契約が成立しなかった場合でも、チームには複数の選択肢があると強調した。

ドイツ人指揮官はイングランドのセント・ジョージズ・パークで記者会見を開き、これまで自身が指揮した中で「最高のキャンプの一つ」と評した「素晴らしい経験」の後、バルセロナの選手同士による親善試合で締めくくられたこのキャンプについて語るとともに、新シーズン開幕を前にしたクラブの移籍市場での計画とチームの戦術面での状況を明かした。

何かをしなければならない

デコが率いるスポーツ部門がこの夏に掲げる純粋なストライカー獲得という主要目標について問われると、フリックははっきりと認めてこう語った。「我々は何かをしなければならないと分かっている。待たなければならないが、私はデコに全幅の信頼を置いているし、我々は何かをしなければならないと分かっている」

そして「これはフェランにもかかっている。何が起こるか見てみよう」と付け加え、クラブが新たなストライカーの獲得機会を逃したくないことに加え、最終的な決定を下す前にまず解決すべき「フェラン・トーレスの状況」があると説明した。

複数の選択肢

純粋なストライカーを獲得しなかった場合に偽9番でプレーする可能性について、フリックはこう語った。「それは利用できるメンバー次第だ。ラミン・ヤマルは我々のもとで1、2試合このポジションでプレーしたし、彼は素晴らしい選手、世界クラスの選手だと思う。だから彼もこの状況に適応できる」

さらに「ジョーダンとアデミはウイングでも、純粋なストライカーとしてもプレーできる。だから実際、我々には多くの選択肢がある」と付け加え、たとえ新たなストライカーを獲得しなくても、チームが攻撃面での解決策に事欠くことはないと明確に示した。

中盤の補強は不要

とはいえ、ドイツ人指揮官はオランダ人のフレンキー・デ・ヨングの負傷を受けても、新たな中盤の選手の獲得にはあまり乗り気ではない様子で、こう語った。「我々は常にチームを向上させること、彼らにとって何が最善かを考えている。しかし現時点では、中盤の選手は十分にいると思う。それが現状であり、今後数週間で何が起こるか見てみよう」

この発言は、ここ数週間で数多くの報道によってカタルーニャのチームへの移籍が取り沙汰されてきたモロッコ人ミッドフィールダーのエズディーヌ・オウナヒの願望にとって、大きな痛手となる可能性がある。フリックの言葉は、テクニカルスタッフが現時点では追加のミッドフィールダーを獲得する意向がないことを明確に示している。

才能があり、速い選手

今夏のバルセロナの最新の補強であるビシオについて、フリックは彼が「我々のもとでほんの少ししか練習していない」こと、そして「加入したばかり」であることに触れつつ、「すでに彼が才能があり、速い選手だと分かる」と語り、「計画は今後数日で彼が我々と完全に練習することだ」と強調した。

ラ・マシアの才能への特別な称賛

バルセロナの監督は、シーズン準備期間に自身の指揮下で練習しているすべての若手選手の中から、イブラヒマ・トゥンカラ、チャビ・エスパルト、オリアン・ゴリンに光を当て、こう語った。「2024年にここに来た1年目と比べると、今シーズンはより高い質があると思う。選手の質がより高く、若手選手の質がより高く、ラ・マシアの選手の質もより高い」

さらにこう付け加えた。「イブラヒマは素晴らしい才能だ。オリアンもそうだ。チャビ・エスパルトは右サイドバックのポジションで非常に良いプレーをした。バーミンガム戦では素晴らしい試合をした。しかしトレーニングでも、彼が高いレベルにあることが分かるはずだ」

エクトル・フォルトについては、フリックはこう語った。「エクトルも才能のある選手だ。とても速く、技術も高い。昨シーズンのエルチェでの経験は彼にとって非常に有益だったと思う。また彼はバルセロナでプレーする意味を完全に理解している」

ハムザ・アブドゥルカリムの将来をめぐるフリックの沈黙が疑問を呼ぶ

注目すべきは、ドイツ人指揮官がその発言の中でエジプトの才能ハムザ・アブドゥルカリムについて一切触れず、来シーズン選手がトップチームに残るのか、それともBチームに戻るのかを明らかにしなかったことだ。特に今日、バルセロナの選手同士で行った親善試合から彼を外し、出場の機会を1分たりとも与えなかったことは、カタルーニャのチームにおけるこのエジプト人選手の将来と、新シーズンに向けた監督の構想における彼の立ち位置について、大きな疑問を呼び起こしている。

バルデは準備万端

月曜日の練習試合に出場できなかったアレハンドロ・バルデについては、フリックは彼が「問題なく、順調に回復している」と認め、次回のウディネーゼの3チームによる大会への出場を見込んでいると述べた。

王者は決して立ち止まらない

フリックは最後に、スペイン代表の世界王者たちが2026年ワールドカップ制覇後に気を緩める可能性について心配していないと強調し、こう締めくくった。「王者は決して立ち止まらないと思う。彼らはタイトルの勝ち取り方を知っている。このタイトルは彼らにさらなる自信を与えるはずだ。そしてそれこそが、我々も今シーズン成し遂げたいことだ」