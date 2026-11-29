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スペインメディア『デフェンサ・セントラル』は、イングランドメディア「TEAM talk」の記者スティーブ・ピアソン氏の情報として、アレクサンダー＝アーノルドがレアル・マドリーを退団し、リヴァプールに復帰することを決断したと報じた。右サイドバックのポジション争いに加え、スペインのクラブに加入して以来望んでいた出場時間を得られず、チーム内での立場がますます厳しくなったためだという。

このイングランド人選手の数字は、今季直面している危機の大きさを物語っている。レアル・マドリーでは9試合に出場し、そのうち先発は6試合、出場時間は合計わずか492分にとどまる。世界屈指のサイドバックとして知られたかつての地位にはふさわしくない数字であり、ジョゼ・モウリーニョ率いる首脳陣の構想における役割の低下も映し出している。

ピアソン氏によれば、レアル・マドリーが昨夏に別の右サイドバックを獲得したことに加え、現在モウリーニョがこのポジションでフェデ・バルベルデを起用していることが、アレクサンダー＝アーノルドの立場をさらに難しくし、定期的な出場機会を減らしたという。リヴァプールから白い巨人に加入した際には大きな期待が寄せられていたが、ポジションをめぐる激しい競争に直面することとなった。

さらに状況を複雑にしているのは、同選手が以前リヴァプールとの契約延長を拒否し、レアル・マドリーでの新たな挑戦を選んだことだ。本人はこの加入をキャリアにおける特別な一歩と捉えていた。

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しかし、現実は期待通りにはならなかった。ロッカールームにはうまく溶け込み、チームメイトとも良好な関係を築いているものの、完全に定位置をつかむことはできていない。

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このイングランド人サイドバックの去就をめぐる憶測が強まる一方で、モウリーニョは今季中にどの選手も手放すつもりはないようだ。シーズン終了まで全戦力を維持する方針で、個々の選手の問題や起こり得る変更についての協議は、全日程終了後に先送りするという。

その背景には、負傷や出場停止、過密日程に備えて陣容を万全に保つ必要があることに加え、タイトル争いのためにあらゆる選択肢を手元に残しておきたいという指揮官の思惑がある。

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アレクサンダー＝アーノルドの退団の可能性は、移籍市場の動向や今後届く可能性のあるオファー次第となる。特に冬の移籍市場が近づくなか、獲得に動くクラブが現れるかが注目される。

同時に、同選手はリヴァプールで築いた地位を取り戻すという課題にも直面している。マドリー移籍以降その評価は下落しており、定期的な出場機会の確保が最優先事項となりつつある。それが、スペインでの挑戦を早期に終わらせる決断につながる可能性もある。